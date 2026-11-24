隨著傳播媒體與通訊方式改變，網路數位科技日益普及，各類訊息與新聞傳播速度加快，資訊真偽也更加難以辨別。為協助大專校院教師發展符合數位時代需求的課程，教育部邀請台灣事實查核教育基金會教育專員張育騰撰寫「AI時代的影像生成與辨識」教案，從AI影像生成原理、辨識方法到查證流程，引導學生認識相關技術的應用與限制，培養數位資訊查證能力。

教案以社群平台曾流傳的「美國五角大廈爆炸」假照片為例，說明該影像一度引發股市短暫波動，後經查證確認並非真實照片，而是AI生成影像。教案指出，生成式AI可依據文字指令產生影像，常見的影像變造類型包括修圖、剪輯、移花接木、換臉、合成聲音，以及完全由AI生成的影像。由於不同變造方式需要不同查證方法，使用者應先初步判斷影像可能的變造類型，再選擇適當工具檢視。

教案也提醒，AI影像偵測工具的結果並非百分之百準確，仍須結合人工觀察、來源查證及多方資訊綜合判斷。在影像查證方面，應先確認來源是否可信，留意是否有帳號冒充新聞媒體或官方單位，並檢視影像中的人物、物件、背景、光影及地景等細節是否合乎邏輯。若影像涉及特定事件，也應向當事人、相關單位或可信賴的獨立資訊來源求證，避免僅依賴單一消息來源。

教案建議，面對AI生成影像應掌握「先懷疑、再觀察、後查證」原則，培養獨立思考及資訊查證習慣。透過案例分析、工具操作與情境練習，引導學生認識生成式AI的基本原理、辨識可疑影像，並思考如何負責任地使用AI。

教育部表示，透過媒體素養教案，可協助教師將AI影像生成與辨識議題融入教學，發展符合數位時代需求的課程。完整教案及相關教學資源，可至教育部「媒體素養教育資源網」查詢。