AI影像真假越來越難分辨，教育部近期委託專家撰寫「AI時代的影像生成與辨識」教學方案，推廣「先懷疑、再觀察、後查證」，讓學子理解技術的限制，培養獨立思考能力。

教育部今天發布新聞稿指出，這項教案邀請台灣事實查核教育基金會教育專員張育騰撰寫，以社群平台流傳、曾造成股市短暫震盪的「美國五角大廈爆炸」假照片為例，教導如何結合人工觀察、來源查證與多方資訊進行綜合判斷。

教案指出幾項基本原則，包括檢查影像來源是否可信，留意是否偽裝成新聞媒體或官方單位的帳號；檢視影像內容是否合乎邏輯，留意人物、物件、背景、光影與地景等細節。

如果影像涉及特定事件，教案建議應向當事人、相關單位或可信賴的獨立資訊來源求證，避免僅依賴單一消息來源。

教育部表示，該教案結合案例分析、工具操作與情境練習，引導學生理解生成式AI的基本原理，練習辨識可疑影像，進而「負責任地使用AI」。完整教案已上傳到「媒體素養教育資源網」，適合大專教師使用。