高雄教育界不平靜！高雄市教師職業工會昨不滿教育局5天內解除岡山國小校長游柏芬職務，號召教師、家長赴市府抗議；高雄市教師產業工會今天上午在市府舉辦追思會悼念3名殞落教師，籲市府正視教師工作環境及權益保障。不同教師團體接連走上市府廣場，也凸顯校園職場霸凌、行政管理及教師支持制度等問題。

高雄市教師職業工會昨天針對岡山國小校長游柏芬遭認定職場霸凌、解除校長職務一案，質疑16項申訴僅1項成立，教育局卻在短短5天內做出解職處分，且未經校長事件審議會審議，質疑違反程序正義及比例原則，要求市府說明。教育局則強調，依教育人員任用條例辦理，依法有據。

相隔不到一天，高雄市教師產業工會今天也來到市府舉辦追思會，呼籲市府正視第一線教師面臨的工作壓力、職場處境及制度問題。兩場活動訴求雖不盡相同，卻都指向校園行政管理及教師權益保障。

教育局今天回應，對於3名教育夥伴不幸離世，市府深感不捨與哀痛，每起憾事發生後，均立即啟動行政協助、支持輔導及行政調查。基於尊重往生者及維護家屬隱私，3人各有個人或健康等因素，不便對外說明，相關檢舉及訴求將依法調查、釐清責任。

教育局指出，市長陳其邁今年5月已指示從強化教師支持系統、改革校事會議並成立調處機制，以及妥善處理師生輔導等3大方向著手改善，教師心理諮商補助也從每人每年5次提高至12次，經專業評估仍有需求者，不受次數限制，並擴增合作心理諮商機構。

針對教師團體關切的另一起校長不適任及職場霸凌案，教育局表示，勞工局9月8日受理檢舉，由外部律師等專業人士組成調查小組，分別於10月14日、10月20日及11月18日進行3次調查，目前校長及檢舉人均已調離原校，待調查完成後，將依結果進行後續處置。

教育局重申，對校園霸凌零容忍，教師團體提出的行政減量、教師支持、校園管理及職場霸凌防治等問題，將持續檢討，並與教師團體保持溝通，讓第一線教師獲得應有的支持與尊重。