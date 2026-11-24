為打造安全、健康且優質的幼兒學習環境，新竹市府持續推動公立幼兒園室內空氣品質智慧監測連動系統建置，透過科技提升園所環境管理效能。教育處今說，已規畫今年至明年投入420萬元於全市公立幼兒園105間教室建置智慧空氣品質監測連動系統，其中115年度投入280萬元完成70間教室建置；116年度再投入140萬元持續擴充35間教室，逐步完善公立幼兒園空氣品質監測設施，強化園所即時掌握室內空氣品質及自主管理能力，提升環境管理效率。

教育處表示，幼兒階段是身心發展的重要時期，良好的室內空氣品質是守護幼兒健康的重要基礎。市府秉持以幼兒為本的施政理念，持續投入資源優化學前教育環境，透過導入智慧監測設備，協助幼兒園即時掌握教室空氣品質變化，適時調整通風及環境管理措施，降低不良空氣品質對幼兒健康的影響，讓孩子在安全、舒適的環境中安心學習、健康成長。

教育處說，這次計畫結合智慧監測與資訊公開機制，除於教室設置空氣品質監測設備，也同步於教室外建置空氣品質資訊顯示看板，讓家長在接送孩子時即可掌握教室空氣品質狀況。相關監測數據也連動環保局系統，提供家長查詢，提升幼兒園環境資訊透明度，讓家長更了解孩子的學習環境，增進親師互信。

教育處指出，市府優先選定東門、北門及虎林等3所公立幼兒園作為示範場域，且均已取得「室內空氣品質自主管理標章」，展現園所落實空氣品質自主管理的成果，將參考示範園所的實務經驗，持續精進市內公立幼兒園空氣品質管理模式，作為後續推動相關措施的重要參考，逐步提升各園環境管理品質。

市府將透過跨局處整合資源，由教育處推動幼兒園監測設施建置，環保局提供空氣品質監測資訊及環境改善建議，協助園所及早掌握異常情形並適時採取改善措施，持續透過跨局處合作與分工，落實監測設備維護及環境管理，降低幼兒暴露於不良空氣品質環境的風險，打造安全、健康且舒適的學習空間。