台灣8所大學、4家企業22至23日在印度海德拉巴參與「2026印度台灣高等教育暨就業博覽會」，透過台灣在半導體等學科上人才養成的優勢，及相關企業釋出的職缺，吸引印度人才前進台灣學習、研究，進一步銜接就業。

印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室與國家發展委員會國際人才服務及延攬中心TalentTaiwan合作，邀集台大、師大、清大、陽明交大、暨南、成大、慈濟、高醫共8校、12個系所單位，及聯發科、緯穎、緯致科技、輝達（NVIDIA）4家企業，到印度科技城海德拉巴（Hyderabad）舉辦高等教育暨就業博覽會。

本次活動呈現台灣人才培育和職涯發展的多元特色，藉由台灣聲名遠播的半導體、醫學、人文社科和華語學習等學科專業優勢，及企業職缺媒合，吸引上千人參與，為印度學生提供了解台灣高教、獎學金和職涯的機會。

駐清奈辦事處處長許書智在致詞時說：「我很高興看到這樣的活動，不僅僅是一場教育展或就業博覽會，它更將教育、人才與產業緊密連結在一起，意義非凡。」

許書智告訴中央社記者，教育是人才培育及國家進步繁榮之本，也是連結台灣與印度在科技、人才及產業交流上的重要橋梁。

許書智表示，台灣雖然幅員不大，但在全球半導體、資通訊科技（ICT）、人工智慧（AI）及先進製造領域，皆扮演著舉足輕重角色。而印度則擁有大量擅長研發與創新的年輕人才，雙方的優勢高度互補，這將能創造出巨大的合作契機。

許書智也提到，台灣擁有優質的高等教育、科技研發實力及完整的高科技產業生態系；印度則擁有大量優秀的年輕人才，透過教育交流，可以讓更多印度青年到台灣學習與研究，進一步銜接科技產業及就業機會，形成「教育、人才、產業」相互連結的合作模式。

國立清華大學教務長劉奕汶告訴中央社，海德拉巴擁有蓬勃發展的科技產業，而台灣在半導體及高等教育領域也具有深厚的實力，當2個充滿創新能量的地方相遇，就有機會激盪出更多新的可能。

劉奕汶提到，清大2011年以來透過「印度台灣華語教育中心」計畫，持續推動華語教育，並向印度學生介紹台灣的高等教育與文化，先後與印度19所大學建立姊妹校關係，這次清大教務處與南印度台灣校友會簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方合作關係再向前邁進一步。

劉奕汶指出，曾經在台灣求學的印度校友，是連結台灣與印度的重要橋梁。他們擁有在台灣求學與生活的親身經驗，能夠幫助更多印度學生認識台灣的留學與發展機會，「透過這份合作備忘錄，我們希望與南印度台灣校友會建立更緊密的合作關係，並為台灣、印度雙方創造更多學術交流的機會」。