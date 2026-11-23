彰化國小六年級學生林妘霏，小學二年級時確診罹患急性淋巴性白血病，治療期間因喜歡Podcast節目「我們家的睡前故事」，許願與主持人一起錄製節目。在喜願協會協助下，她如願走進錄音室，從聽眾變成節目主角，分享抗癌故事，今年更獲總統教育獎，未來希望成為小兒科醫師，陪伴其他病童走過治療之路。

彰化基督教兒童醫院攜手喜願協會，即日起至12月4日在兒童醫院一樓大廳舉辦「喜願3000故事巡迴展」，透過展板與立體書呈現重症病童的圓夢故事，林妘霏的經歷也成為展覽焦點。她在接受治療期間，除了有血液腫瘤科醫師王士忠、王唯豪及護理團隊照護，喜願協會社工也定期探望，為病房生活增添歡樂。

蔡易晉表示，彰基兒童醫院是衛生福利部兒童醫療核心醫院，也是彰化以南唯一的兒童醫院，肩負中南部兒童急重症及重難症照護責任。孩子面對疾病的治療歷程往往漫長，除了專業醫療，身心陪伴也很重要，一個小小的願望，可能成為孩子對抗病魔的力量。

徐祥珍表示，喜願協會成立32年來，已協助超過3000名孩子實現願望。對罹患威脅生命重症的孩子而言，長期治療期間的快樂、希望與勇氣同樣重要。她引用美國Make-A-Wish Foundation臨床研究指出，實現願望的孩子，未來進急診的機率可降低47%，非預期住院機率更可降低60%，顯示圓夢除了帶給孩子心理支持，也可能對治療歷程產生正面助益。

彰基兒童醫院副院長王士忠表示，妘霏每週回診時，總是開朗分享校園生活，無論參與樂樂棒球、朗讀比賽或榮獲總統教育獎，都有亮眼表現。看著孩子圓夢後開心分享生活，樂觀面對治療並逐步恢復健康，是圓夢行動珍貴的價值。

彰化學生林妘霏日前走進錄音室戴上耳機，與喜愛的「我們家的睡前故事」主持人一同錄製節目，勇敢分享抗癌心路歷程。圖／喜願協會提供