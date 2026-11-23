岡山國小校長游柏芬因職場霸凌申訴成立遭解職，高雄市教師職業工會今天上午赴市府陳情抗議，質疑解職案違反程序正義，形同「未審先判」，並遞交陳情書，代表收下的市府副秘書長張家興除了重申霸凌零容忍，允諾再了解。教育局反駁，職場霸凌案依教育人員任用條例解職，依法有據。

岡山國小教師林晉如申訴校長游柏芬職場霸凌，勞工局認定成立，教育局隨即解除校長職務，不過16項申訴僅1項成立，其餘15項均未獲認定，是否足以作為解職依據，引發爭議。事後游柏芬聲明，將循救濟程序提起訴願。

高雄市教師職業工會不滿市府倉促解除岡山國小校長游柏芬職務，今赴市府陳抗，現場高喊「政治迫害」。工會理事長李雅文指出，校長事件審議會尚未實質審議，教育局就公布解職決定，短短5天內完成處置，程序有重大瑕疵。

李雅文表示，依相關法規，涉及校長職場霸凌事件，應先送校長考核會議審議，情節重大者再交由不適任校長處理審議會研議，不應跳過法定程序，工會並非反對依法究責，而是要求教育局恪遵程序，不能為平息輿論倉促解職，更不應讓網路公審凌駕專業審議。

岡山國小灣裡分校主任林志隆也要求教育局公開解職決策過程，針對所有通知、約談、文件送達及後續處理程序，提出完整說明。

高雄市家長聯盟總召洪志和表示，勞工局認定霸凌事件涉及個人臉書粉專，校長只因身為學校主官被認定須負連帶責任拔除職務，不符比例原則，當眾撒冥紙嘆「教育已死」；家長洪啓文說，認真辦學的校長，處境落得如此狼狽，以後誰還敢認真辦學？

中小學校長協會理事長姜正明表認為，游柏芬訴願及行政救濟程序尚未走完，應保障當事人陳述、申辯及救濟權利，不應先行解職，避免政治與輿論干預教育專業。

對此，市府發出聲明強調，職場霸凌零容忍，勞工局11月11日由外部律師等專業人士組成調查小組，完成獨立調查，認定職場霸凌成立，教育局依教育人員任用條例第31條啟動行政程序，依法解除校長聘任，並非針對特定個人。

張家興說明，這起職場霸凌案，由勞工局接獲檢舉，調查後認定霸凌成立，教育局依法解職，當事人有依法申訴的權利和管道，市府予以尊重和保障。

教育局澄清，校事澄清專區臉書粉專多次出現針對申訴教師的攻擊性言論，校長未積極介入，未善盡管理監督責任；另在245校長LINE群組發表不利申訴人的評論，逾越業務必要合理範圍。

教育局表示，調查報告另涉及親師溝通破局及總務處設備、空間霸凌等問題，顯示校長治理及溝通協調能力不足，游柏芬另涉其他不適任情事，目前持續調查中，後續將依法審議處置，所有措施均依具體事證及法令辦理，絕無政治介入或未審先判。

高雄市教師職業工會動員赴市府陳抗，現場高喊「政治迫害」，質疑岡山國小校長解職案違反程序正義。記者郭韋綺／攝影

岡山國小灣裡分校主任林志隆（左）也要求教育局公開解職決策過程，針對所有通知、約談、文件送達及後續處理程序，提出完整說明。記者郭韋綺／攝影

高雄市家長聯盟總召洪志和表示，校長只因身為學校主官被認定須負連帶責任拔除職務，不符比例原則，當眾撒冥紙嘆「教育已死」。記者郭韋綺／攝影