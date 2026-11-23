印度大學最好的宿舍竟然長這樣？近日一名赴印度德里大學留學的台灣學生，在Threads曬出自己過去居住的學生宿舍照片，透露這間專供外國學生入住的宿舍，每月只要約新台幣3000多元，還包含吃住，沒想到實際環境卻讓網友看傻眼。不僅夏天沒有冷氣、冬天熱水器故障，連浴室天花板都破損到鋼筋外露，洗澡還得擔心天花板掉下來，讓網友驚呼「敢去印度讀大學是個狠人」，直呼光看照片就住不下去。

這間專供外國學生入住的宿舍，每月約新台幣3000多元含吃住，實際環境讓網友看傻眼。圖／Threads網友Anderson Lo授權提供

一名網友近日在社群平台Threads發文表示，自己是前往印度德里大學就讀歷史系的台灣人，並曬出一組過去居住的學生宿舍照片。他介紹，這間宿舍是德里大學專門提供外國學生入住的住宿空間，甚至被他形容為校內最好的宿舍。

原PO透露，宿舍每月租金為8000印度盧比，折合新台幣約3000多元，費用包含住宿及餐食。房型為單人房，但必須與其他學生共用衛浴設備。雖然價格看似便宜，實際居住條件卻相當克難。

他表示，當地夏季天氣炎熱，氣溫可能高達攝氏50度左右，但宿舍沒有冷氣；到了冬天，氣溫又可能降至攝氏5度左右，偏偏熱水器故障，無法提供熱水，讓生活更加辛苦。

更令人驚訝的是，原PO還特別提醒，洗澡時偶爾得注意天花板是否掉落，透露自己曾在這樣的環境中住了大約一年。

從曝光的照片中可見，宿舍房間內的設備相當老舊，共用衛浴更顯得破敗，洗手台上方的天花板已有部分剝落，甚至露出內部鋼筋，整體環境令人擔心安全問題。

浴室天花板都破損到鋼筋外露，洗澡還得擔心天花板掉下來。圖／Threads網友Anderson Lo授權提供

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人對這樣的住宿條件感到難以置信，紛紛留言「敢去印度讀大學是個狠人」、「要不要保意外險啊，感覺隨時會被砸傷」、「這樣新台幣3000，搶錢啊」、「看到這種環境住不下去，送我也不要」、「國軍軍營都有冷氣了，沒有冷氣是個狠人」、「夏天50度怎睡得著？」、「突然覺得台灣很幸運」。

不過，也有網友提出不同觀點，認為以當地公立大學的住宿條件來看，原PO能入住這間宿舍已經算是不錯的選擇，留言表示「以北印度的公立大學男宿來說，能住上這間真的很幸福」，顯示各地對學生宿舍環境的期待有所差異。

也有網友好奇，既然宿舍環境不理想，為何不乾脆搬到外面租屋？對此，原PO回應自己目前已經搬離宿舍，但校外租屋費用明顯較高，每月租金至少需要新台幣8000元以上，與原本宿舍的價格相比，負擔增加不少。

至於為何選擇遠赴印度念大學，原PO也在留言區透露，自己是透過「新南向留學」前往當地，主要希望研究考古及觀察不同文化，並幽默形容自己的學習領域就是「考古學習的，挖墳的」。

這段特殊的印度留學經歷也讓不少網友相當感興趣，紛紛敲碗希望原PO開設YouTube頻道，分享更多當地生活與文化觀察，有人留言「你要是開YouTube頻道估計很受歡迎」、「想知道真正的印度」，還有人好奇他當初為何決定赴印度就讀歷史系。

對此，原PO表示，未來有機會或許會考慮分享，但現階段不太方便，至於留學選擇背後的原因，他則回應「等畢業後，我比較好說話」，也讓不少網友更加期待後續分享。