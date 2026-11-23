立法院日前三讀通過友善職場育兒相關修法，涉及育兒留職停薪及延長產假等規定，勞動部17日也發布「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」。教團指出，教師同樣有育兒需求，呼籲教育部全面盤點教師育兒支持制度。教育部20日公布修正「教師請假規則」，相關規定將於2027年元旦上路。

配合「性別平等工作法」修法，教育部調整教師請假規定，包括將娩假從42日延長至72日，陪產檢及陪產假從7日增加至14日，並新增育有8歲以下子女的教師，因子女生病、停托、停課、預防接種、參加親職活動或其他須親自照顧事由，每名子女得請育兒假60日。

此外，教師因依法應徵服兵役、撫育子女或孫子女，以及依法與收養兒童先行共同生活而留職停薪，期滿復職者，視為年資銜接，並接續核給事假；各級私立學校教師也適用相關育兒假規定，代課鐘點費由學校支應。