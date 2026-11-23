【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】過動症 (ADHD) 課室調適未必帶來顯著的學習成效？美國教育心理研究指出，延長作業時間、頻繁休息、站立辦公桌及低干擾環境等四種常見的課室調適，並未顯著改善過動症學童的課堂表現或測驗成績。專家建議，學校應優先強化具備實證基礎的行為獎勵策略。

四種調適成效有限

《科技日報》報導，佛羅里達國際大學兒童與家庭中心針對255名幼稚園至六年級的過動症學童進行隨機臨床試驗，測試延長作業時間、頻繁休息、站立辦公桌及低干擾環境等四種常見調適。結果顯示，行為介入能使課堂違規行為減少37%，興奮劑藥物則使違規行為減少61%、正確完成作業比率提升22%。

然而，四種課室調適無論單獨或搭配行為治療與藥物，均未顯著改善課堂行為或測驗成績，部分甚至與學業產出下降有關。研究團隊認為，試驗是在結構化的暑期治療課程而非一般常規教室進行，仍需進一步在日常校園環境中驗證。

行為策略獎勵機制

《醫療新聞網》報導，研究團隊建議學校更重視實證行為策略，例如：建立明確期望、給予一致回饋、表揚正向行為，以及運用每日行為報告卡追蹤個人化目標。該校心理學教授法比亞諾直言，單純提供調適難以培養技能或激發動機，甚至可能伴隨學業產出降低。

儘管部分過動症學童在特定情境下仍可能從個別調整中受惠，但對過動症採取「一體適用」的齊頭式作法顯然成效有限。未來，教育現場如何兼顧個別差異與實證介入，將成為提升過動症學生學習支持品質的重要課題。

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