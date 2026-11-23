「誰會跌倒」的舞台，是一座會傾斜、擺盪、旋轉的 36 平方公尺平台，六位表演者隨著舞台的翻轉與變速，在跌倒與站起、追逐與扶持之間，展現奇妙的平衡。2026中國信託新舞臺藝術節昨圓滿落幕，法國馬戲大師約恩．布爾熱瓦代表作「誰會跌倒」，帶領觀眾體驗獨特的「失重美學」。

「誰會跌倒」2014年在法國首演後爆紅，首次來台票券秒殺。「誰會跌倒」靈感如何誕生？「一開始，我給舞者們的指令非常簡單：試著站穩。」布爾熱瓦表示，因為舞台的地板不斷變動，站穩的必要性催生出各式各樣的肢體動作、舞者們之間的結盟或衝突，「一整個人類社會的縮影就此浮現。」

布爾熱瓦的妻子瑪麗．布爾熱瓦身兼舞者及排練指導。她分享，表演者並非預先安排好每一個動作，而是隨著平台變化產生真實的身體反應，即使巡演10多年，仍是巨大挑戰。「觀眾最終會發現，平衡是要靠所有舞者一起找到，這正是這部作品最美的地方。」

「誰會跌倒」是對這個動盪時代與混亂社會的隱喻嗎？「我們當然可以把它看作是對當今社會的隱喻，但我寧可讓大家各自保有解讀的空間。」布爾熱瓦表示，正是在這樣一個時代，「我們深刻地意識到，那些我們曾以為可以倚靠、依賴的事物，其實並不如想像中穩固。」曾被視為理所當然的「地面」，如今被打了個問號。「這件作品將這種體驗具象化，它也提醒我們，平衡是需要不斷地調整的，我們永遠無法一勞永逸地擁有它。」布爾熱瓦表示。

布爾熱瓦擅長以墜落、騰空與失重改寫觀眾對身體的想像，創作足跡從劇場延伸至Louis Vuitton、Hermès精品時尚活動，更曾為Apple AirPods廣告編舞。時尚名牌往往致力於展現人體完美、優雅與精準控制的一面，布爾熱瓦的作品

卻總是刻畫「脆弱」與「失去重心」。

被問到這種「反差」如何吸引時尚品牌？「當看到別人快跌倒時，我們幾乎會本能地想去扶住他。」布爾熱瓦認為，這是一種非常直接的身體感受。「或許我的作品將這種可能性帶進了時尚界：在他們精心營造出來的形象中注入一絲的干擾/漣漪。我們能感受到一個人的重量、他的努力，以及他會跌倒的可能性。他們表現出的脆弱營造了一種親近感。」

「我想讓人們看見的， 是脆弱，不是力量。」布爾熱瓦認為，人們花費太多時間試圖要隱藏脆弱，「而我卻認為脆弱是我們生命中不可或缺的一部分，「每個猶豫不決、尋求依靠、需要別人身體的軀體，都深深地觸動我。」而每個人的行為都可能會對其他人的處境造成影響，「在這個舞台上，這種相互依存的關係變得清晰可見，幾乎觸手可及。」

約恩．布爾熱瓦代表作「誰會跌倒」的舞台，是一座會傾斜、擺盪、旋轉的 36 平方公尺平台，六位表演者隨著舞台的翻轉與變速，在跌倒與站起、追逐與扶持之間，展現奇妙的平衡。圖／中信文教基金會提供