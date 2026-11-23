台灣教育傳播暨科技學會十一月十九日組團參訪康橋國際學校青山校區，來自八個國家，一行人卅位學者專家、學生及企業人士，透過入班觀課、校園導覽與交流座談，了解康橋在科技融入教學及多元評量等方面的實踐，展現台灣教育與國際接軌的交流能量。

校方開放五、六年級共五個班級國語、數學及社會課當觀摩場域。康橋教師賴怡君說，資訊融入教學不只是讓課堂更活潑，也創造友善、便利的表達環境，讓每個學生想法都能被看見。教師張淯蒼指出，透過科技呈現每位學生學習狀況，不讓孩子成為課堂中的「客人」，結合ＡＩ能協助學生檢驗想法與表達完整性。

訪賓關注數位工具使用規範，校方強調，科技是輔助教學的工具，而非取代教師角色，學校透過載具管理及網路安全規範，提升學習成效，也兼顧學生視力健康與數位使用安全。

學習評量方面，康橋不以單一紙筆測驗作為評量依據，而是結合課堂觀察、討論互動及數位學習紀錄，透過素養導向成績單，呈現學生在思考、表達、合作等面向的學習歷程與成長。學校也藉由師徒輔導、教師共同備課及海外參訪等機制，深化教師專業，精進教學品質。

與會來賓肯定學生積極參與、教師靈活運用科技及完善的教學支持系統。此次交流展現康橋以學生為中心，讓科技真正成為支持學習、表達與思考的工具。