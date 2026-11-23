中小學教師超鐘點問題未解，教團呼籲教育部調降教師基本授課節數，但師資不足、零碎課務難找人承接，減課恐仍由原教師超鐘點消化。若全台國中小教師每人減授一節，全由新聘教師承接，試算恐須增聘近萬名教師，減課政策面臨人力與經費難題。

教育部在今年開學前公布全台教師整備率逾百分之九十九，但全國代理暨代課教師產業工會調查發現，近九成教師有超鐘點情形，逾六成遭強制派任，教團質疑，亮眼整備率背後，是靠基層教師超鐘點苦撐。

台北市教育局長湯志民表示，北市推動導師每周減授一節課，原先擔心會增加大量代理、代課教師需求，後來發現，每周僅一、兩節的零碎課務難以另聘教師，導師多以超鐘點方式教授自己班級的課程。

台灣教育產業工會理事長郭彥成指出，目前國立高中專任教師每周基本授課十六節、國文科十四節，國中小卻仍採十六至廿節的彈性規範，放任地方政府常以財政困難為由，讓現職教師以超鐘點消化課務。他呼籲中央統一訂定上限，主張國小每周不超過十八節、國中不超過十六節，並檢討超鐘點及代課節數規範。

不過，減課也牽動師資需求。若以全台國中小約十四萬四千多名教師試算，每人每周減授一節，每周就會產生十四萬四千多節的課務缺口；若全由新聘教師承接，以每人每周授課十六至十八節估算，約須增聘八千至九千名教師。這項假設性試算尚未納入各校排課及現有人力調度等因素，但也顯示減課可能面臨龐大的人力與經費需求。

教育部表示，調降授課節數涉及增聘教師及經費需求，加上各地師資配置與教學需求不同，將持續蒐集意見，評估所需增加的人力與經費，並與地方政府研議調整授課節數及超鐘點規範的可行性。