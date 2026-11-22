AI帶給台灣教育挑戰與機會，曾任台灣省教育廳長的黃昆輝今天在教育政策國際研討會閉幕致詞提多項政策建言，包含推動分齡AI教育指引，依學生不同學習階段，培養人機協作能力。

黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦「AI衝擊下台灣中小學教育的轉型—願景與對策」教育政策國際研討會，邀請海內外學者專家一同聚焦AI（人工智慧）下的教育創新與改革。

黃昆輝在閉幕致詞時綜合專題研究及2天研討成果，提出5項政策建言，第1是強化師生AI素養，將AI素養與風險意識納入教師培育及進修，維護教師教學自主與學生學習主體性；第2為建立AI教育工具規範，訂定教育AI平台安全標準，確保科技應用不取代學生思考與學習。

黃昆輝提出的第3項建言為推動分齡AI教育指引，依學生不同學習階段，培養媒體識讀、獨立思考及人機協作能力；第4是改革學習評量制度，重視學習歷程、獨立思考與知識遷移；第5為建立AI教育實證研究，持續追蹤AI教學成效、學生認知發展及教師工作效益，作為政策調整依據。

黃昆輝說，AI帶來的不只是科技變革，更是重新思考教育本質的重要契機，讓AI成為提升教育品質的助力，而非取代教師專業與學生思考的工具。

黃昆輝表示，教師專業發展是教育轉型成功的關鍵。政府、師資培育大學、中小學及科技業者應共同合作，支持教師專業成長與教學創新，讓AI教育兼顧公平正義與卓越發展。