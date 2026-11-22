近年來校園霸凌事件逐被重視，加上新版「校園霸凌防制準則」上路，協助學校正確適用法規、教育局宣布成立「校園霸凌防制輔導團」，由教育局學安室主任擔任執行秘書，設置法律組、諮詢組及宣導組等三大專責分組，提供北市所轄公私立學校全方位、即時且實質的行政與專業支援，盼能減緩教育現場行政壓力。

教育局表示，包含法律組、諮詢組、宣導組，法律組由具教育部人才庫資格專業律師組成，提供學校校園霸凌事件法律諮詢服務，協助學校釐清法規適用、調查程序等疑義，確保校方辦理相關案件符合法定程序，降低後續陳情與申訴風險。

諮詢組則由具豐富學務與行政經驗退休校長、主任、教師及專家學者組成，指導學校校園霸凌事件行政程序與調查處理，確保認事用法正確，並協助學校善修復式正義修復人際關係。

宣導組則由資深防制霸凌宣導人員組成，負責規畫及執行全市各校巡迴宣教與教材製作，提升學校教育人員與親師生對霸凌行為之辨識、預防及處理知能，強化校園安全網。

教育局強調，輔導團的成立不僅是提供學校諮詢管道，更首創「預約制現場/線上諮詢」與「滿意度追蹤回饋機制」，針對高風險或重大緊急個案，經教育局同意後，不受申請次數限制，全力協助學校穩健處理各類校園衝突。期望透過「輔導先行」與專業團隊的陪伴，引導學校依法行政、減少衝突衍生傷害，並與親師生齊心協力，共同營造安全、友善、信任的台北校園新氣象。