台灣教育傳播暨科技學會11月19日組團參訪康橋國際學校青山校區，來自8個國家，一行人共30位學者專家、學生及企業人士，透過入班觀課、校園導覽與交流座談，了解康橋在科技融入教學及多元評量等方面的實踐，展現台灣教育與國際接軌的交流能量。

校方開放五、六年級共五個班級的國語、數學及社會課當觀摩場域。康橋教師賴怡君說，資訊融入教學不只是讓課堂更活潑，更重要的是創造友善、便利的表達環境，讓每個學生的想法都能被看見。教師張淯蒼指出，透過科技呈現每位學生學習狀況，不讓孩子成為課堂中的「客人」，結合AI能協助學生檢驗想法與表達的完整性。

參訪者關心的數位工具使用規範，校方強調，科技是輔助教學的工具，而非取代教師角色，學校透過載具管理及網路安全規範，提升學習成效，也兼顧學生視力健康與數位使用安全。

學習評量方面，康橋不以單一紙筆測驗作為評量依據，而是結合課堂觀察、討論互動及數位學習紀錄，透過素養導向成績單，呈現學生在思考、表達、合作等面向的學習歷程與成長。學校也藉由師徒輔導、教師共同備課及海外參訪等機制，持續深化教師專業，精進教學品質。

與會來賓肯定學生積極參與、教師靈活運用科技及完善的教學支持機制。此次交流展現康橋以學生為中心，讓科技真正成為支持學習、表達與思考的工具。