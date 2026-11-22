夏莉絲兒虐案延燒，原定本月二十七日退學費的調解會議因業者不出席而延期，受害家長前天在台北市長蔣萬安發明信片活動，下跪陳情，法務局昨表示，將如期舉辦會議，還會與家長開會前協調會。蔣萬安表示，持續要求業者出面協商，法務局也協助家長提起團體訴訟，確保學童的權益。

北市府法務局表示，原先考量若業者未出席調解，難以有效釐清事實、解決爭議，因此強烈要求業者正面回應家長訴求，協調雙方均可出席的調解時間，盼促成實質調解，但日前接獲家長陳情，表達即使業者未出席，仍希望如期舉行調解會議，尊重家長意願將照常續行調解，同時持續要求業者出面不得消極迴避，否則相依法處理。

法務局長連堂凱說，因為總共有四十五位家長，下周一至周三晚上六時三十分到八時三十分，配合家長下班時間會開會前協調會，盡量在周五前跟所有家長碰到面，讓家長了解想要調查方向，最快最快希望能在周五把大家的資料都收集好。

夏莉絲受害家長昨在議員徐立信陪同下，到政見發表會現場與民進黨台北市長候選人沈伯洋陳情，喊話「兒少安全有漏洞，孩子要有安全網」，沈伯洋當場簽下陳情書並允諾當選會成立跨局處專案小組處理，沈伯洋批蔣讓家長下跪，凸顯家長找不到窗口，實在不可思議。

蔣萬安在政見會也談到夏莉絲幼兒園兒虐事件，他說，市府正視家長的訴求，已經全額補助公私立幼兒園設置監視器，影像至少保存九十天。目前國民黨團在立法院也推動修法，他再次呼籲中央，盡速將監視器納入幼兒園基本設施的規範。