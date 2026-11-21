國家人權博物館（人權館）今天在新北「景美人權園區」舉行「誰在躲貓貓？」與「我一直在這裡」新書發表會。

書中主角、政治受難者陳中統及陳欽生與會中分享生命經歷，分別談到陪伴他們度過漫長關押歲月的小貓「阿里」與小狗「小花」，希望藉由這段與動物的溫暖相遇，陪伴兒童親近台灣人權歷史。

人權館館長洪世芳致詞表示，動物帶來的溫暖陪伴，不僅是心靈的支持，也映照出前輩生命記憶中的思念與悵惘，期盼民眾跟隨故事認識台灣人權歷史，理解隱藏在前輩雲淡風輕的話語裡的沉重，一同守護人權，避免相同的歷史傷痛再次發生。

繪者施暖暖分享，創作過程中最令她印象深刻的是，如何透過畫面細節傳遞歷史現場的情感。她特別喜歡「誰在躲貓貓？」書中描繪景美園區面會室的場景，跨頁裡兩人隔著厚厚的牆交談，摺頁翻開則藏著一個偷聽的人，藉由視覺畫面，感受當時無所不在的監視與壓迫。

陳中統回憶，當初將小貓「阿里」帶回家，被太太發現後，「她氣到兩個星期不跟我說話」。後來他將「阿里」養在家裡後院，有天早上他被「阿里」叫醒，發現後院有8隻排得整整齊齊的老鼠，「阿里」眼中則充滿期待，彷彿希望得到他的鼓勵。

陳欽生提到被關押在綠島期間，小狗「小花」是最好的對話對象，他常利用中午休息帶著「小花」到處散步，跟牠訴說心裡的痛苦，而「小花」也彷彿聽懂一樣的嗚嗚回應著。陳欽生感慨，「這隻狗帶給我太多的撫慰」。