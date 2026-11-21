夏莉絲案受害家長擔心業者脫產，影響後續民事求償，關切能否直接委任台北市政府向法院聲請假扣押，要求市府主動協助查封業者財產。台北市政府法務局局長連堂凱21日強調，依《民事訴訟法》規定，假扣押原則上須由具有民事請求權的債權人向法院聲請，市府並非本案民事債權人，即使獲得家長委任，也無法以市府名義代為聲請假扣押或查封業者財產。

依《民事訴訟法》第522條及第523條規定，假扣押是為了保全日後金錢債權的強制執行，聲請人除須具有債權人身分，也必須具備日後不能強制執行，或甚難執行的疑慮，是否符合相關法定要件，仍須由法院審查認定。

針對家長希望市府出面協助保全業者財產，連堂凱表示，本案民事求償權利人為受害家長或相關當事人，市府並非民事債權人，因此依法無法僅憑家長委任，就以市府自身名義向法院聲請假扣押，也無法直接查封業者財產。

不過，市府並未排除其他法律協助方式。連堂凱表示，市府將持續評估協助家長提起團體訴訟的可行性，並依法提供必要的法律諮詢與協助，同時研議補助個別訴訟律師費用的可行性。

連堂凱強調，理解家長擔心業者可能脫產，以及後續求償權益無法獲得保障的疑慮，市府將持續透過消費爭議調解及其他依法可採取的法律措施，向家長說明相關救濟途徑，積極協助家長循司法程序維護合法權益。