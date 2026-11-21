作家吳明益著作「苦雨之地」法語譯本出版，他在巴黎敘述寫作過程時說，希望台灣小學開設攀樹課，台灣人的「國民性」與中國「以農立國」不同，應是有山爬山、有海航海的民族。

「苦雨之地」集結6則短篇故事，2019年在台灣出版。如今法譯本Le Pays des petites pluies由法國亞洲書庫（L’Asiathèque）推出，藉由學者暨翻譯家關首奇（Gwennaël Gaffric）的譯筆，呈現在法文讀者面前。

亞洲書庫20日晚間舉辦吳明益座談及簽書會，由負責人提歐里耶（Philippe Thiollier）主持，書店裡坐滿了旅法台灣人和歐洲讀者。

吳明益住在花蓮，慣看群山雲霧繚繞。他在座談中透過螢幕，與讀者分享不同時節的山景、耕種所獲的收成，以及每逢除草必現身的伯勞鳥照片。

吳明益提到，外國人常會認為台灣是一個很熱鬧、有高科技產業的地方，「但我到國外演講時，更希望外國人認識到台灣是一個有複雜自然環境的地方」；平時他即便教文學課程，也會帶學生去看捕鰻苗或溯溪。

台灣多山多林，書中故事之一「冰盾之森」寫到攀樹的生態學家，吳明益自己也去學了攀樹；「我一直希望台灣的小學都要上攀樹課…如果我們真的日後成為一個國家的話，（我們的）國民性一定不會是像中國那種『以農立國』的國民性，我們是有山應該要爬山、有海要航海的民族才對」。

吳明益會後接受中央社記者訪問，談到與不同作風的譯者合作的軼事。例如，英語譯者石岱崙（DarrylSterk）首次翻譯他的作品時提出許多疑問，「我把檔案存在一起，居然長達3萬字」。

吳明益說，譯者是最細緻的一群讀者，常能揪出作者意想不到的錯誤。例如，他曾寫到一座「巴黎動物園」，但確切來說，是巴黎植物園裡的動物園區。這類細節讓他意識到，「一個好的譯者是多麼難得」。

關首奇除了翻譯吳明益著作，還撰寫「人類世的文學：臺灣作家吳明益的生態批評研究」。

兩人共事十餘年，在紙面之外，似乎也很容易碰撞出火花。吳明益提起過往經驗表示，當他說完一段話，關首奇瞬間就能完成法語口譯，而且還能帶動情緒，讓他愈講愈興奮。多年下來，他認為關首奇是他在法語世界最好的譯者。

資深華語文學讀者及書評人米亞拉雷（BertrandMialaret）買了一本「苦雨之地」請吳明益簽名。吳明益特地從台灣帶來一個雲豹腳印印章，為每位讀者蓋在簽名旁邊。

米亞拉雷受訪時表示，自2014年以來，他一直是吳明益的忠實讀者，除了「睡眠的航線」之外，他讀過吳明益的所有著作，每一本都很喜歡，尤其認為「複眼人」、「天橋上的魔術師」非常出色。

米亞拉雷說：「吳明益有一種發掘新點子的能力，例如『複眼人』中的塑膠島概念精妙絕倫，他有很棒的想法，文筆也極佳，讀起來非常流暢。」

吳明益此行訪法，也在西部濱海小鎮聖納澤爾（Saint-Nazaire）與台灣作家黃崇凱、李昂、廖芸婕共同參加「外國作家與譯者之家」（MEET）文學活動。

主辦單位在活動期間選映吳明益推薦的台灣電影「戀戀風塵」，這部1986年推出的電影，至今仍能讓法國觀眾找到共鳴。吳明益說，推薦這部片，是因為其中有兩個中華商場的鏡頭，正巧拍攝到親戚和他自己的家。他18歲在電影院看到這一幕，深感震撼，沒想過自己家「從此以後會留在一部經典電影裡」。

吳明益認為，一場文學節在文學本身之外，要求來訪作家推薦自己國家的電影，意味著主辦單位以更立體的思維方式來組織活動，很值得效仿。