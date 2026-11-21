資深現代詩人向明（本名董平）昨（20）日辭世，享耆壽99歲，文化部長李遠聞訊表達哀悼，並表示，向明畢生深耕現代詩創作、評論與推廣，並參與建構台灣詩壇，文化部將頒贈旌揚狀，表彰其對台灣現代詩壇貢獻。

向明本名董仲元，後改名董平，1928年生於湖南長沙，1949年隨軍來臺後投入現代詩創作，曾任《藍星詩刊》主編、《中華日報》副刊編輯，並參與創辦《臺灣詩學季刊》，擔任首任社長，是戰後台灣現代詩壇的重要推手之一。向明長年致力於詩學評論、詩刊編輯與文壇事務，為台灣現代詩的傳承與發展奠定深厚基礎。

向明的詩風溫潤平實、自然清朗，擅長從日常生活的細微處提煉生命哲思，語言質樸凝練，亦不乏對社會現實的批判與關懷，字裡行間則流露儒雅敦厚的氣度，被詩人蕭蕭譽為「台灣詩壇的儒者」。其創作量豐質精，著有《雨天書》、《狼煙》、《青春的臉》、《水的回想》等多部詩集，並跨足散文、詩評與童詩領域，著有詩話評論集《客子光陰詩卷裡》、《新詩50問》、《新詩後50問》等，曾獲中山文藝獎、國家文藝獎等多項文壇殊榮，影響深遠。

文化部表示，向明一生筆耕不輟，不僅見證戰後臺灣現代詩的發展，更透過創作、評論及編輯工作，積極參與現代詩壇的建構。作品從個人鄉愁、日常生活延伸至社會關懷，以平實而深刻的語言探索生命與時代，為臺灣現代詩留下豐富的文學資產，其對台灣詩壇的貢獻，足為後世典範。