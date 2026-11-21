高雄市某國小傳出疑似校園霸凌，一名家長控訴，孩子屢遭班上同學吐口水、辱罵、過肩摔，氣得驗傷提告。涉事學生這學期校安通報逾20次，校方已介入輔導，教育局為此專案編列經費，協助學校聘任教學觀察員入班，防止衝突再發生。

家長在臉書社團「仁武人大小事」發文，指孩子開學以來，遭班上一名特定同學肢體攻擊，承受無數次霸凌，包括過肩摔、朝臉上吐口水、拿物品砸人及言語辱罵，現在情緒變得極度敏感、焦慮不安，身為母親，她已驗傷、報警，也到校陪同孩子面對，所有合法程序都做了。

沒想到，本月18日孩子在學校再度被辱罵「狗」、拉扯衣服跌倒，再次遭到過肩摔，讓她難以接受，更令她氣憤的是對方家長態度，該生父親僅出面過一次，當時「滿嘴檳榔」，還以令人心生畏懼的語氣教訓她「社會事不是這樣處理的」。之後孩子多次遭遇衝突，該生父親皆以工作忙碌為由未再出面，她無奈說，學校及老師盡力協助，但孩子身心已受創。

據了解，涉事學生是一名轉學生，在原校因情緒失控與同學發生衝突，未料轉到新校後，仍頻繁與同儕發生衝突，校安通報累計20多次。

對此，校方說明，學校採取多項預防措施，包括學生一旦情緒失控或發生肢體衝突，師長立即帶離現場，安排至學務處或輔導室協助平復情緒，避免衝突擴大，另與家長協調，由該生母親入班陪讀，目前已持續約兩周，並協助學生接受身心科門診評估，配合醫院進行心理衡鑑及輔導。

校方表示，該生尚未完成特殊教育鑑定，無法依特教生身分申請特教助理員，教育局已專案撥款，協助學校公開招聘專任「教學觀察員」，入班觀察學生情緒及行為；在正式人力到位前，校方先調派現有人力支援，後續若衝突持續，將評估環境區隔及轉班機制，兼顧學生輔導需求與其他學生安全及受教權益。