黃昆輝教授教育基金會今、明兩天舉行「2026教育政策國際研討會」，討論AI衝擊下的中小學教育轉型。基金會也建議，呼籲參考英國、日本等國的作法，訂出教育型AI工具規格，並納入採購條件；而國小階段，更應使用符合教育規格的平台，原則上，禁止學生在無指導下獨立使用通用型AI。

英國倫敦大學學院教授穆特魯・邱庫羅巴（Mutlu Cukurova）在主題演講中表示，AI有3個負面影響，一是去技能化，使用者認為AI已做得夠好，於是外包事務給AI，長期下來失去相關能力；二是錯誤的技能化，使用者原本具備執行任務的能力、也能做得很好，但因為AI給出錯誤但有說服力的結果，進而讓使用者修正了自身的看法，甚至做出錯誤決定；三是喪失學習誘因，因AI能執行特定任務，使用者因此失去動力，不再堅持學習。

穆特魯認為，上述3項問題都可能套用於教育現場的師生。如教師可能失去診斷學生、提供意見的能力；教師看到AI提供自信但錯誤的資訊，因此改變自身想法，進而把錯誤訊息提供給學生。

穆特魯表示，現在的商用AI設計，是幫助使用者完成工作、提高效率與生產力，且模型會討好諂媚使用者；使用者又以榨取的方式使用AI，偏向單向理解，久而久之思維會逐漸趨同。因此，倫敦大學正建立相關AI教育模型，模型可與教師一同推理，當AI發現結果跟教師提供的證據、目標違背，模型就會跟教師一同討論、推理。

對此，穆特魯認為，政府應建立教育AI產品安全標準，要求學校等場域使用的AI工具採漸進提示，要能引導其先自主嘗試，而非馬上給予答案。

香港大學教授德拉甘（Dragan Gasevic）也提醒完成任務不等於「學會」，AI產出流暢、看似可信的答案，可能讓人省略判斷與查證的步驟。因此教學與評量時，應檢視學生在無AI協助下是否仍能正確回答，以及遇到全新的情境時，是否仍能有一樣好的表現。

黃昆輝教授教育基金會也建議，可以參考英國、日本發布的生成式AI產品安全標準或修訂方向，政府建置或推薦的工具與平台，以及學校採購的AI學習平台，訂定共同規格，工具應具備漸進式提問引導；也應建立協同教學儀表板，呈現學生要求AI代為思考的頻率，協助教師辨識並及時介入。而國小階段更應使用符合教育規格的平台，原則上，禁止學生在無指導下獨立使用市面上的通用型AI。

教育部常務次長朱俊彰表示，近年很多的數學猜想不停地被AI證明，也讓數學界產生很大的焦慮。他形容，過去的學術歷程如同看見一座高山，要慢慢規畫攻頂，每一條路徑都能寫出一篇論文。但AI發展下，如同把學者直接空投到山頂，少了攻頂的歷程，衝擊了爬梳的意義，是未來教育的挑戰。

朱俊彰說，教育部對此提出AI人才方舟計畫，4年投入117億，用以開發教育型AI、建置數位學習平台；培養學生AI使用能力、教師教學；也會透過數據統計，追蹤學生學習、教師應用AI教學後的成果，作為未來教育決策的參考。教師的角色也依然重要，方舟計畫也會投入教師培力，相信AI可以依靠但不要外包，有洞察力、創意、團隊合作的人才仍是關鍵。