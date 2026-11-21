網路流傳台南某私立幼兒園教師大力搧打幼童的影片，台南市議員李宗霖接獲陳情後，第一時間通報教育局啟動調查，要求園方立即將涉案教師停職，並保全完整監視器畫面。南市教育局今天上午派員入園調查，要求園方暫停涉案教師教保服務職務，調查期間不得接觸幼兒，並全面清查是否還有其他幼童受害。

教育局初步向園方了解，事件發生於11月20日下午2時許，當時正值幼兒午休時段。教育局今天上午已派員入園保全監視器影像及相關事證，並要求園方向全體家長說明事件經過及處理措施。

議員李宗霖表示，看到影片令人心痛又憤怒，對孩子動手絕對是零容忍，提出三項訴求，包括立即隔離涉案教師，不得再接觸任何孩子；全面調閱、保存監視器畫面，釐清是否還有其他幼童受害；若查證屬實，應依法解聘不適任教師，並通報全國不適任教育人員系統。

李宗霖指出，接獲陳情後已立即通報教育局，要求園方將涉案人員停職靜候調查，避免其他孩子再受傷害。他也提到，該幼兒園Google評論區早在4、5個月前，就有家長留下負評，指控園內教師曾推頭、打巴掌，甚至在孩子臉上留下手印，另有家長反映教師曾帶著其他同學公審孩子。

李宗霖說，當時家長也質疑園長處理態度消極、推諉責任，園方則回覆不記得有打巴掌情事，涉事教師已因故離職，並稱雙方對引導方式存在認知落差。面對過往家長指控及此次影片流出，他將持續追蹤教育局調查與園方處置，要求給家長及孩子一個交代。

教育局表示，目前正全面調取園內監視器影像，逐一檢視相關畫面，除釐清本次事件經過，也將主動清查是否有其他幼兒遭受不當對待，確認實際受影響人數。

後續將依教保相關人員違法事件調查處理辦法，提送審查小組審查，循法定程序進行調查及認定委員會審議，依法釐清相關責任。

教育局強調，幼兒安全不容妥協，對任何不當對待幼兒的行為均秉持零容忍立場，若查證確有違法情事，將依法從嚴裁處、絕不寬貸，並持續強化幼兒園督導管理，維護幼兒安全與權益。