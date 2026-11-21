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台中男童被補習班老師捏傷臉家長提告 家防中心受理將訪視
台中市一名男童被補習班老師捏傷臉頰，家長昨晚報案提告，大雅警分局受理報案，台中市家防中心也接到警方通報，將安排社工聯繫訪視。
男童家長上網說，昨晚已正式提告，謝謝大家關心，大家的鼓勵給他們很大的力量；家長說，目前已完成驗傷和正式進入司法程序，相關單已介入了解，他們目前不接受任何媒體採訪，全權交由司法處理。家長也在網路PO出男童臉頰傷痕照片，許多家長看到說太過分，看到很心疼。
台中市家防中心今天表示已受理通報，社工將聯繫安排訪視。
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