讓藝術走進孩子的生活，為夢想創造綻放的舞台！威剛文教基金會日前在臺北市兒童新樂園DDBox劇場盛大舉辦首場公益盛會「蜂鳥．藝起—轟出夢想全壘打」，邀請北台灣8所偏遠地區及非山非市學校、近500名師生走進劇場，欣賞《轟吧！全壘打》棒球音樂劇。這場別具意義的活動，不僅為威剛文教基金會揭開正式啟動的序幕，更象徵基金會將藝術平權與文化扎根的理念化為具體行動，讓更多孩子有機會親近藝術、感受文化的力量。

活動當天貴賓雲集，威剛文教基金會董事長暨威剛科技總經理陳玲娟偕同威剛文教基金會暨伊林娛樂董事陳婉若出席，文化部政務次長暨文化內容策進院董事長王時思、財團法人普仁青年關懷基金會董事長暨台灣經濟研究院副院長周霞麗、蘇聰明執行長、財團法人忠義社會福利事業基金會高敏足執行長等夥伴共襄盛舉。威剛集團旗下生活與文創品牌，包括立萬利、琉園及臺中流行影音中心等代表亦齊聚現場，共同見證基金會的重要里程碑，展現產官、藝文與公益各界對文化教育及兒少發展的支持，也為基金會未來串聯跨界資源、擴大社會影響力奠定良好基礎。

威剛文教基金會董事長陳玲娟表示：「藝術不應該有距離，每個孩子都值得擁有親近藝術、探索世界的機會。這場活動是我們將心意付諸實踐的開始，期待攜手更多志同道合的夥伴，讓藝術成為陪伴孩子成長的力量，也讓文化的美好走進更多人的生活。」

延續威剛今年初出品的賣座棒球紀錄片《冠軍之路》的共鳴與感動，基金會首場大型公益活動特別選擇以棒球為主題的音樂劇《轟吧！全壘打》，將台灣人熟悉的棒球文化轉化為親近表演藝術的橋樑。透過孩子們熟悉且充滿熱血的故事，讓初次走進劇場的學童，也能自然融入劇情，在生動歌舞與戲劇中感受舞台魅力。