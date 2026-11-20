夏莉絲兒虐事件日前因業者11月27日不願出席調解會而延期，綠營猛轟北市府卸責。更指控依照「消保法」兒虐最多僅能賠償10萬元，北市法務局駁斥強調，小額消費爭議與兒童受虐程度無直接關連，也未限制家長請求賠償金額上限，延期不是放棄調解，是希望透過事實釐清，增加後續提出解決方案及實質解決爭議機會。

法務局強調，小額消費爭議與兒童受虐程度無直接關連，兒虐涉及的刑事責任、相關行政責任，以及家長提出民事求償，分屬不同法律程序，必須分別依法處理，「消保法」，消費爭議調解申請人提出請求金額在10萬元以下案件所規範另一種特殊調解程序，「10萬元」是該特殊調解程序的適用門檻，並非衡量兒虐事件嚴重程度標準，也未限制家長請求賠償金額上限，後續調解成立與否，也不影響家長依法主張其他民事求償權益。

法務局強調，原訂11月27日調解會議延期一事，依法規並非業者表示拒絕出席，調解委員就能直接決定賠償金額，仍須符合小額消費爭議、當事人無正當理由未到場等法定要件，並由調解委員審酌個案情形，提出解決方案。

法務局說，本案共計48件申請案，個別請求學費返還金額落於數萬元至十多萬元間，故法務局消保官啟動行政調查，釐清業者履約情形、實際收退費情形及家長求償金額的計算依據，方能於業者無正當理由未出席調解會議時，供調解委員評估每件小額消費爭議個案是否具備提出合理解決方案的事實基礎。

法務局說，在確認業者明確表示不出席調解會議後，為避免原訂會議召開時，因現有客觀資訊不足，致調解委員無從評估小額消費爭議特殊調解程序適用的可能性，決定進一步啟動行政調查，要求業者說明相關事實，並將原訂11月27日的調解會議延期，延期不是放棄調解，而是希望透過事實釐清，增加後續提出解決方案及實質解決爭議的機會，積極維護民眾消費權益。