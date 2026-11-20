讓藝術走進孩子的生活，為夢想創造綻放的舞台！威剛文教基金會日前在臺北市兒童新樂園DDBox劇場盛大舉辦首場公益盛會「蜂鳥．藝起—轟出夢想全壘打」，邀請北台灣8所偏遠地區及非山非市學校、近500名師生走進劇場，欣賞《轟吧！全壘打》棒球音樂劇。這場別具意義的活動，不僅為威剛文教基金會揭開正式啟動的序幕，更象徵基金會將藝術平權與文化扎根的理念化為具體行動，讓更多孩子有機會親近藝術、感受文化的力量。

活動當天貴賓雲集，威剛文教基金會董事長暨威剛科技總經理陳玲娟偕同威剛文教基金會暨伊林娛樂董事陳婉若出席，文化部政務次長暨文化內容策進院董事長王時思、財團法人普仁青年關懷基金會董事長暨台灣經濟研究院副院長周霞麗、蘇聰明執行長、財團法人忠義社會福利事業基金會高敏足執行長等夥伴共襄盛舉。威剛集團旗下生活與文創品牌，包括立萬利、琉園及臺中流行影音中心等代表​亦齊聚現場，共同見證基金會的重要里程碑，展現產官、藝文與公益各界對文化教育及兒少發展的支持，也為基金會未來串聯跨界資源、擴大社會影響力奠定良好基礎。

威剛文教基金會董事長陳玲娟表示，藝術不應該有距離，每個孩子都值得擁有親近藝術、探索世界的機會。這場活動是我們將心意付諸實踐的開始，期待攜手更多志同道合的夥伴，讓藝術成為陪伴孩子成長的力量，也讓文化的美好走進更多人的生活。

跨界融合棒球音樂劇與科技 帶領學童走進劇場體驗藝術

延續威剛今年初出品的賣座棒球紀錄片《冠軍之路》的共鳴與感動，基金會首場大型公益活動特別選擇以棒球為主題的音樂劇《轟吧！全壘打》，將台灣人熟悉的棒球文化轉化為親近表演藝術的橋樑。透過孩子們熟悉且充滿熱血的故事，讓初次走進劇場的學童，也能自然融入劇情，在生動歌舞與戲劇中感受舞台魅力。

威剛文教基金會董事長陳玲娟也驚喜透過影像形式跨界「出鏡」，在劇目關鍵橋段化身引路人，陪伴劇中角色迎向挑戰。除了精彩的音樂劇演出，基金會更攜手劇團打造三大「夢想體驗關卡」，結合藝術、科技與互動探索，讓孩子親身感受劇場魅力。透過「動態捕捉感應技術」引導學童以趣味肢體為球隊即時應援，延續棒球故事的熱血氛圍；走進劇場後台，探索舞台演出的幕後奧秘；並透過專屬拍攝體驗，展現最自信、燦爛的身影。從台前到幕後，讓孩子在歡笑與探索中拓展藝術視野，留下難忘的美好回憶。

延續公益初心 讓藝術的種子在孩子心中萌芽

秉持「取之社會、用之社會」的初心，威剛科技持續投入兒少關懷、教育培力及文化藝術發展，為社會創造長遠而正向的影響。2026年正式成立「威剛文教基金會」，期待進一步整合長期耕耘的公益經驗與資源，從單一專案的支持，走向更有系統、更具延續性的文化教育行動，讓一份單純想回饋社會的心意，成為持續推動改變的力量。此次「蜂鳥．藝起」活動，正是基金會落實藝術平權的重要起點。藝術不再只是少數人的體驗，而是更多孩子成長過程中觸手可及的美好。透過真實的文化參與，啟發想像力、培養美感與創造力，讓藝術的種子在孩子心中逐漸茁壯。

深耕文化教育 陪伴下一代探索更多可能

2027年威剛文教基金會將持續深化文化教育與兒少培力，推動更多具延續性及影響力的公益計畫。其中，威剛長年舉辦的親子繪畫比賽明年即將迎來第10周年重要里程碑，「全球蜂鳥希望基金」也將進一步擴展至更多國家與多元領域，結合各地分公司及在地夥伴的力量，陪伴更多孩子發掘潛能、勇敢追夢。此外，基金會也將積極串聯更多跨界資源，持續秉持「讓文化發聲，讓改變發生」的信念，匯聚每一份善意成為改變的力量，為下一代開啟更多美好的可能。