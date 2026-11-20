中研院今天說，中研院長陳建仁獲頒美國安全基金會「人工智慧倫理獎」，並發表演說指出，唯有將民主、健康公平與人性尊嚴置於核心，才能讓AI成促進社會進步與福祉工具。

中研院今天指出，陳建仁今天在美國華盛頓特區獲頒美國安全基金會「人工智慧倫理獎」，並以「引導無形之手：人工智慧、人性尊嚴與倫理治理架構」為題發表演說。

陳建仁指出，台灣身為全球先進半導體及AI基礎設施的重要供應者，在推動科技創新之際，也肩負確保科技符合倫理價值的責任，當前社會不應僅關注AI「能做什麼」，更應思考AI「應該做什麼」。

陳建仁也說，AI深刻影響人類社會的未來，但AI對科技發展巨大的影響並非無可改變，而是人類共同的道德選擇，唯有將民主、健康公平與人性尊嚴置於科技發展的核心，才能讓人工智慧成為促進社會進步與人類福祉的工具。

隨著AI在語言、創作及互動等領域的能力持續提升，陳建仁指出，社會更應重視人類獨有的道德判斷、同理關懷及精神價值，避免過度追求技術效能而忽略人的尊嚴。

對於未來AI治理方向，陳建仁也提出3項重要原則，包括加強國際合作與風險分級治理、建立演算法透明與問責機制，以及促進以人為本的全面發展。

陳建仁說，台灣已制定「人工智慧基本法」，將人權保障、隱私保護、透明公平及責任治理納入AI發展原則，展現科技發展與倫理規範可以相輔相成。

中研院表示，陳建仁此行赴美接受頒獎，也與國際各界交流AI發展所帶來的機會與挑戰，包括會晤美國安全基金會執行長梅瑞迪絲．波特（MeredithPotter），雙方就人工智慧發展、民主、信仰、倫理及核心價值等議題交換意見，並探討科技進步與人文價值的相互關係。

中研院也說，陳建仁積極促進AI跨領域研究與國際學術交流，同時關注衍生的倫理、隱私及治理問題，6月就任院長時也將「建構負責任的AI與資料治理」列為五大發展方向之一。

美國安全基金會成立於2024年，為非營利政策研究組織，致力於推動安全、可信賴及以人為本的人工智慧發展，並透過研究分析及跨領域對話，促進科技、政策與宗教社群參與AI倫理及治理議題；基金會設立「人工智慧倫理獎」，目的表彰在AI倫理、安全及社會責任等領域具有貢獻的個人。