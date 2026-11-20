UEIS聯合國際實驗教育機構創辦人吳美霖女士(左四)帶領團隊介紹學校的教育特色與辦學理念。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

位於宜蘭的 UEIS 聯合國際實驗教育機構，日前(8)日在國立政治大學公共行政及企業管理教育中心舉辦首場招生說明會，吸引逾 70 位來賓參與。活動透過校園影片、教學與生活輔導團隊介紹、學生經驗分享及現場問答，帶領家長認識採全住宿制的美式 G6–G12（小六至高三）學程，了解孩子從白天上課到晚間住校的日常。

生輔主任Samuel表示，從孩子踏入UEIS的第一天開始，精彩學習的成長軌跡就會被完整記錄。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

UEIS 創辦人吳美霖董事長表示，機構結合全英語學科教學與寄宿生活，讓學生在臺灣接觸美式中學課程，為未來申請海外大學做準備。課程採小班教學，依學生興趣、學習進度與升學方向安排選修，並提供 AP 大學先修課程。

教學組長Winnie詳細介紹學生在閱讀、討論與專題發表中運用英語的重要性，並說明學生如何透過U-Test 追蹤聽、說、讀、寫能力，依需求提供分級練習與個別指導。

教務主任Andrew表示，學校採全英語授課，課程與美國加州中學課綱銜接。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

生輔主任 Samuel 介紹，學生白天上課、參與社團，晚間安排自習與生活輔導。日夜導師透過交接掌握學生的學習與生活狀況，必要時與家長聯繫。從規劃讀書時間、照顧個人起居到與同儕相處，學生在師長陪伴下逐步建立自律與獨立生活的能力。

學務主任Candace表示真正有競爭力的申請履歷，是讓大學看見一位有熱情、有深度、有行動的學生。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

教務主任 Andrew 以專題導向學習（PBL）為例，說明學生如何透過錄音室從構思、錄製到剪輯，完成 Podcast 或影音作品，從這過程學會在AI時代不可或缺也不可取代的能力。

學務主任 Candace 則分享，UEIS 學生主動發起壯圍英語學伴計畫，帶領在地國小學童練習英語，也在服務中學習溝通與承擔責任。

畢業學長姐與在校生分享全英語授課又採全住宿制遇到的挑戰，以及UEIS如何幫助他們適應學習環境。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

在升學方面，這次邀請到 ISC 臺灣區海外升學主任 Angel 共同協助學生規劃選課、準備語言檢定、累積專題成果，逐步釐清科系與申請方向。

說明會中邀請畢業生 Brendan、Jeffery 及在校生 Isabella 分享學習經驗，內容涵蓋全英語課堂、寄宿適應與海外大學申請。Q&A時間更是提問踴躍，校方就家長關心的三類議題說明：

招生行銷顧問Michael向家長說明1比3的頂級師生比，，讓學生在全英語的寄宿環境中，探索興趣，學習獨立。 圖／宜蘭縣聯合國際實驗教育機構 提供

費用與升學：每學期如何收費？從小六讀到高三，再加上海外大學四年，如何估算預算？家長也關心各國大學的申請方式、AP 可選修門數、免預科直錄的適用條件，以及留臺升學的銜接方式。

轉學與課程適應：從公立國中轉入，如何適應全英語授課？跟不上時有哪些補強方式？SAT 或 IELTS 是否需要另行補習？戶外活動、影音製作與專題實作如何兼顧課業，並累積升學所需的成果？

寄宿照顧與親師聯繫：第一次住校想家或焦慮時，誰能提供協助？課後作息、手機與 3C 如何管理？家長也詢問情緒輔導、特殊教育支持、同儕衝突處理與管教方式、夜間就醫流程、醫療院所合作及日常親師聯繫。

「十年後，我們希望自己的孩子，成為什麼樣的人？」主持人在開場拋出的問題，也呼應吳美霖董事長所談的教育理念。她表示，UEIS 以孩子為中心，堅持 1：3 的師生比，讓學生在全英語的寄宿環境中，有師長陪伴探索興趣，也有空間練習獨立。從照顧自己、完成一件作品，到運用所學服務他人，機構期盼孩子逐步走向自己選擇的未來，並以自身能力為社會作出貢獻。

UEIS 表示，有關預約校園參訪或後續說明會辦理時間等相關資訊，將於官網及臉書公告。家長如欲進一步了解收費、課程、升學或住宿安排，可致電 0800-820-000 洽詢招生顧問，或搜尋並加入官方 LINE @ueis，與招生團隊聯繫。