校事會議調查於中小學端引發諸多濫訴爭議，台北市學校教育產業工會今天表示，一名遭受解聘教師於本月向憲法法庭遞交「法規範暨裁判憲法審查聲請書」，針對教育部訂定的教師解聘相關法規、校園事件處理會議制度及個案調查程序，提出多項憲法爭議。

台北教育工會表示，教育部發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」是行政命令，是依教師法授權訂定的法規命令，不是立法院通過的法律條文，行政命令不得牴觸母法和憲法，質疑校事會議及調查小組組織、權限與運作規定，是否符合憲法第23條法律保留原則及授權明確性要求。

再者，依《教師法》第17條，教師有教學不力或不能勝任工作等狀況，法律設有向主管機關申請提交教師專業審查會的制度，但解聘辦法又容許學校透過校事會議自行組成調查小組，並由學校自行進行輔導。台北教育工會也認為，此制度安排是否與教師法第17條發生牴觸，也是重要的憲法爭點。

台北教育工會說，根據日前相關案例，嘉義一名教師接受調查小組調查並完成報告後，仍未獲准閱瀏覽報告、未對調查報告內容簽名具結，校事會議就決議進入輔導。之後學校輔導小組完成輔導報告，卻仍未准許當事人閱覽調查報告及輔導報告，即召開教師評會作成解聘決議。上述程序可能侵害《行政程序法》第46條，以及教師評會相關規定所保障的卷宗閱覽權。

台北教育工會表示，已提出憲法審查聲請，爭議點均有待憲法法庭審查與判斷，社會各界也應重新思考，當教師面臨足以終結教育職涯的重大處置時，現行制度是否公平、公正、公開，且已提供充分的法律保障。