由國教行動聯盟召集72個民間團體共同發起的「兒少十大承諾書」，目前已獲得20縣市共34名候選人簽署，共同承諾在當選後的100天內公布兒少政策施政規劃，接受民間檢視。

民團發起的兒少十大承諾書，涉及面向包含穩定師資、學習扶助、課後照顧、心理支持、特殊需求支持、校園安全與申訴、電子煙與毒品防制、學校午餐、平價安心教保、家庭支持與兒少保護等。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，11月16日晚間6時收件截止，已有20個縣市、34名縣市長候選人簽署，完整名單已公布於官方網站，供民眾自行檢視。國教盟等民團不評分、不排名、不作政黨評比，也不推薦任何參選人。

國教盟理事長王瀚陽表示：「簽名只要一分鐘，兌現要4年。」簽署者如果當選，須在就任100天內公布所勾選項目的施政規劃，之後每年公開執行結果，並邀請家長與兒少代表一起檢視，讓孩子在攸關自身權益的政策上，真正擁有發言權。