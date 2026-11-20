台灣學前教育產業工會今宣布成立，並發布《2026台灣幼兒教育政策藍皮書》，提出9項改革訴求。工會指出，幼教現場同時面臨少子化與師資短缺，即使班級師生比符合法規，老師從早到晚照顧孩子，也常擠不出時間備課、與家長溝通，甚至難以安排休息。工會呼籲政府將「間接教保時間」入法，並以常態預算支應學前融合教育所需人力。

工會籌備代表楊逸飛表示，近年幼教人員進用等政策屢有變動，帶給幼教現場蠻大負擔，在人權概念底下，除了兒童人權很重要之外，接觸孩子最多的幼教老師也同等重要，改善勞動條件攸關幼兒能否獲得穩定照顧。工會關注的對象不止包括幼兒園教保人員，也涵括保母及身心障礙服務機構的教保員。

桃園市南崁幼兒園園長周琬婷表示，老師從早上7時半開始照顧孩子，一整天都得留意孩子的狀況。幼兒園課程需要自行編寫教材，隨著收托幼兒的年齡下降，連午休時間也難以專心處理教學準備。若能在工時內保障備課時間，老師就有更多餘裕準備適合孩子的課程。

台北市木柵國小附設幼兒園教師王以欣說，從安排點心、挑選教具，到回應孩子的情緒，每件事都需要專業判斷，老師還要處理評鑑等行政工作。她盼制度能讓教師在帶班之外，有固定時間備課、處理班務，也能好好休息。

逾9成學前身心障礙幼兒安置在普通班，但巡迴輔導與特教助理員的支援時數有限。台北市博愛國小附設幼兒園教師高權佐表示，當同一班有多名需要特教支持的孩子，助理員服務時段一結束，老師就得重新分配照顧與教學時間，同時兼顧全班幼兒。工會呼籲將學前融合教育支持納入法規與常態預算，讓園所能穩定取得所需人力。

私幼工作者張珮琦則表示，一般私幼仍是1比15的師生比，園所主要仰賴招生收入，即使有意增聘，也未必找得到合格人員。她支持調降師生比，並盼政府同步挹注資源，讓私幼教師也能獲得合理待遇與專業支持。

立委張雅琳表示，提升教保品質、讓幼兒獲得更好的照顧，必須先改善教保人員待遇，才能留住人才。中央與地方應加強協調，讓政策與第一線行政作業接軌，她將持續爭取更多資源，支持教保現場。

曾任教師的立委蔡春綢表示，她支持降低師生比、改善教保人員待遇，並提供久任獎金，讓薪資與工作環境跟上政策需求。她也提到《幼兒教育及照顧法》第7條，強調政府在減輕家長育兒負擔的同時，也應提升教保品質。

工會今提出的9項訴求包括將師生比與間接教保時間入法、建立跨設立別的薪資底線與久任制度、讓延長照顧與行政工作由專人負責、要求代理人員具備相同資格、建立常態融合教育支持、改革師培與正式編制、將補助與教保品質及資源分配公平連結，以及整合法規、保障第一線人員參與政策制定。盼中央與地方政府提出具體時程與配套。

台灣學前教育產業工會籌備代表楊逸飛（右）與立委張雅琳（左）。記者董俞佳／攝影