校園濫訴與校事會議爭議不斷，教育部先後提出多次改革，仍難平息怒火。一名遭解聘的教師近日向憲法法庭遞交聲請書，向校事會議制度的合憲性提出挑戰。

台北市學校教育產業工會（以下簡稱台北教育工會）今天發布新聞稿指出，一名被依「教師法」第16條第1項第1款認定「教學不力或不能勝任工作」而遭解聘的男教師，已於今年11月向憲法法庭遞交「法規範暨裁判憲法審查聲請書」，針對教師解聘相關法規、校園事件處理會議制度及個案調查程序，提出4項重大憲法爭議。

聲請書提出的爭議包含，校事會議制度是否具有充分法律授權；校事會議及調查小組的組成、權限與程序設計，是否違反法律保留原則及授權明確性原則；校事會議自行調查與輔導，是否牴觸「教師法」專業審查制度；以及未提供完整調查及輔導報告即決議解聘，是否侵害教師閱卷權與正當法律程序。

台北教育工會理事長李惠蘭接受中央社電訪表示，濫訴問題不只影響到教師權益，也影響想要認真學習的學生。現在教師越來越難管理班級秩序，動輒遭學生投訴，身心受到極大的壓力。

李惠蘭表示，這項聲請是由律師趙文魁、董俞伯共同代理，並由關注相關議題的教師傅子宸從旁協助。台北教育工會得知這項訊息後，今天透過新聞稿聲援，期盼以憲法標準重新檢視校事會議制度，建立真正公平且值得信賴的教育環境。