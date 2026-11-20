今天是世界兒童日，民間關心教育人士宣布成立「台灣學前教育產業工會」，提出政策藍皮書，提倡「間接教保時間」觀念，保障教師有時間備課、親師溝通和處理班級事務。

台灣學前教育產業工會（台前產）今天在立法院正式宣布成立，呼籲各界一同重視「少子化」 與「少師化」的雙重結構性危機，捍衛教保人員的勞動尊嚴，進而促進學前幼兒的權益與福祉。

台前產籌備代表楊逸飛表示，政策藍皮書提出9大改革呼籲，包括師生比法制化與精緻化、間接教保時間明確入法、跨設立別的薪資底線與久任制度、延長照顧與行政工作專責化、堅持代理制度為同資格代理、融合教育支持網絡常態化、師資培育與正式編制改革、政府補助制度轉為品質與公平契約、法制整合與落實程序正義。

其中，藍皮書指出，現行師生比與人力配置，往往僅計算教保人員「直接進班」的照顧時間，忽略了備課、教學觀察紀錄、親師溝通、行政庶務等龐雜業務。這種缺乏「間接教保時間」的編制，導致教保人員每日陷入「全日零空堂」的高壓，更將大量專業工作轉嫁為無償的隱形加班。

台前產今天的記者會，獲得民主進步黨籍立委張雅琳、郭昱晴、台灣民眾黨籍立委蔡春綢等人聲援，共同期盼喚醒社會大眾對學前教育的重視，為台灣下一代建構最穩固、最安心的學前成長環境。