教育部今天表示，2027年度的總統教育獎，遴選活動已正式啟動，開放學校、社會團體推薦到12月24日，期盼更多努力不懈、勇於突破自我的生命故事被社會看見。

教育部今天發布新聞稿，總統教育獎鼓勵學子勇於面對困境、積極向上，展現自我價值，從民國90年設立至今，已有超過1500名學生獲得表揚。

2027年度遴選已起跑，推薦對象需具中華民國國籍，且是115學年度在學學生，實驗教育、海外台校學生也符合資格。

遴選分為初審、複審、總統教育獎委員會審議3階段。預計選出48至60人。獲獎學生除獲頒獎狀及獎座外，也會頒發獎助學金，大專組每名新台幣25萬元、高中組每名20萬元、國中組及國小組每名15萬元。

教育部表示，大專組及高中組由國立東石高中受理；國中組及國小組則由學生就讀學校所在地的縣市政府受理。相關資訊可參考總統教育獎網站。