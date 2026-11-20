11月28日大選投票日將至，國教行動聯盟日前召集72個民間團體共同發起的兒少十大承諾書，截至11月16日收件截止，已有20個縣市、34名縣市長候選人簽署。國教盟表示，選後追蹤才是起點，簽署者若當選，須在就任100日內公布所勾選項目的施政規畫，此後每年公開執行結果，並邀請家長與兒少代表一起檢視。

兒福聯盟11月17日公布一項涵蓋8246份國中及高中職學生有效問卷的調查，結果顯示，62%的受訪青少年認為，與自身有關的事務缺乏容易理解的資訊，例如遇到校園霸凌，可以找誰求助？有心理困擾時，提出求助後多久能完成初步評估？

國教盟表示，當縣市首長公布施政規畫與心理健康服務時，正是孩子與家長可以直接拿來對照檢視的具體問題。依兒少十大承諾書，當選者於就任100日內須公開的內容，包括所勾選各項承諾的現況盤點、主責局處、各項服務處理時限，以及分年執行期程與經費規畫，要求所有政策在100日內完成。

《兒少十大承諾書》涵蓋穩定師資、學習扶助、課後照顧、心理支持、特殊需求支持、校園安全與申訴、電子煙與毒品防制、學校午餐、平價安心教保以及家庭支持與兒少保護等面向。11月3日官網公開17名簽署者，至11月16日收件截止增至34名，簽署者包括雙北、台中、高雄等兩黨候選人。

國教盟也指出，此後每年公開需執行結果，並邀請家長與兒少代表檢視，若未達自行訂定的目標，也須說明原因、改善措施及完成期限。

國教盟理事長王瀚陽表示，簽名只要1分鐘，兌現要4年。公布名單不是替誰加分，而是讓家長和孩子在選後有一份可以拿出來核對的紀錄。選舉會結束，但孩子的需要不會，選後會帶著這份名單，一項一項追蹤檢視。

另外，台灣心理健康聯盟也與國教盟協力發布心理健康城市6項承諾書，也有19個縣市、29名參選人簽署。當選者則依各項驗收標準公開進度，已明定期限者從其期限進行驗收，其餘由當選人自訂時限，並由發起單位共同追蹤。