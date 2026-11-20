「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」展場掛著文藝復興時代畫家丁托列托的作品「樞機主教穆拉肖像」，畫中的主教冷靜、莊嚴、洋溢秩序感。然而隔壁牆面所掛的20 世紀畫家培根的「教宗習畫之六」，畫中身著華麗教宗袍服的人物卻陷入痛苦、驚恐的狀態。隔了四百年的兩位教宗形成強烈的對比，目光卻幾乎交會。

「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」今天於台中市立美術館揭幕，展出精選自國巨基金會典藏的66件作品，時間橫跨文藝復興至當代，其中有55件作品首度於台灣公開展出。

國巨基金會由國巨董事長陳泰銘於1999年創立，是全球公認最具影響力的華人私人藝術收藏機構之一，陳泰銘亦多次入選全球頂級藏家榜單。陳泰銘所收藏畫作曾多次創下世界拍賣紀錄，如常玉、趙無極、里希特，以及今年剛過世的大衛・霍克尼的雙人肖像畫。

不過，此次典藏展並不以作品的身價、話題性為選展標準，而是透過作品的並置，從形式、色彩與情感中發掘不同創作的共通之處，讓相隔數百年的作品展開對話。展覽打破傳統依年代、類型或媒材分類的展示方式，將時間橫跨五個世紀的作品交錯並置，透過梳理作品彼此之間的關係，引導觀眾重新理解人性的多重樣貌。

如路易絲 · 布爾喬亞最知名的蜘蛛雕塑旁，放上格哈德 · 里希特筆下少女抱著嬰兒的畫作「瑪莉安阿姨」，兩者各自承載著一段家庭故事。而一個房間同時擺上克林姆、畢卡索、弗朗西斯、培根的女子畫作，四種女子的形象乍看迥異，卻又隱隱呼應。

傑夫 · 昆斯轟動全球的「氣球狗（紅）」，以鮮豔的紅色和超大尺寸的玩具狗，引領觀眾返回童年。但若再搭配同一個展間的裸女畫與「裝著野草莓的瓷碗靜物畫」，三件作品的紅色都格外引人注目，但隱隱的情色暗示讓這只玩具狗不再那麼純真無邪。

而大衛 · 霍克尼的兩件雙人肖像畫「克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪」、「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」被放置在同一個房間中。畫中四位同志伴侶的關係看似親密卻疏離，引導觀者跟隨畫中人的視線去推測他們之間的對話與故事。

展名「蠍子與青蛙」源於一則俄國寓言，講述蠍子請求青蛙載牠渡河，卻因無法違背本性，在渡河途中螫傷青蛙，最終雙雙沉沒。

「青蛙問蠍子，螫我你也會沉沒，為什麼要螫我？這不合理性和邏輯啊?蠍子回答:的確不合常理，但這就是我的天性。」策展人菲利普（Philip Larratt-Smith）表示，青蛙象徵理性與道德，蠍子則代表欲望、命運與人性，「蠍子與青蛙」便是貫穿整個展覽的核心隱喻。

●「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」展期自2026年11月20日至2027年4月4日。展覽提供「假日預約時段票」，觀眾可選定時段，並透過優先通道入場；持非預約票的觀眾則依現場安排入場。此外，每週六上午9時至10時推出「近用友善時光」，鼓勵身心障礙朋友參與。

「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」中，丁托列托的〈樞機主教馬坎托尼奧 · 達 · 穆拉肖像〉與法蘭西斯 · 培根〈教宗習畫之六〉，創作時間相隔四百年，畫中人物目光幾乎是要交會在一起。記者陳宛茜／攝影

「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」打破傳統依年代、類型或媒材分類的展示方式，將時間橫跨五個世紀的作品交錯並置，透過梳理作品彼此之間的關係，引導觀眾重新理解人性的多重樣貌。記者陳宛茜／攝影

「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」中，傑夫 · 昆斯轟動全球的「氣球狗（紅）」，以鮮豔的紅色和超大尺寸的玩具狗，引領觀眾返回童年。記者陳宛茜／攝影