由東元科技文教基金會主辦的第33屆「東元獎」，今天在台北文華東方酒店舉行頒獎典禮。其中「人文藝術獎」得獎人明華園台柱孫翠鳳表示要為下一代抬轎，開啟歌仔戲新局。

根據東元科技文教基金會發布的新聞資料，明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳以超過40年的深厚藝術造詣、跨界創新實踐及不遺餘力的人才培育，榮獲本屆「人文藝術獎」，肯定孫翠鳳個人藝術生涯，也象徵歌仔戲的強大生命力。現場由工研院前院長史欽泰親自頒獎。

孫翠鳳發表得獎感言表示，傳統藝術的生命力不在於停留過去，而在於承續文化根基，以創新回應時代，「演員的舞台生涯終有落幕的一天，但藝術能夠跨越時間，持續與時代對話。」

走過四十餘載，孫翠鳳與明華園始終致力於打破歌仔戲的表演邊界，近年更在「超炫白蛇傳」結合真水特效與高空特技，創造震撼感官的戶外劇場體驗；帶領劇團將臺灣原創漫畫「冥戰錄」搬上戲曲舞台，成功吸引大批年輕觀眾走進劇場。

現在孫翠鳳選擇退後一步，將掌聲留給新世代，她透過「隨團帶藝」與「雙小生制」，在實際演出中手把手帶領青年演員成長；累計超過500場的校園示範教學與演講，更在無數年輕學子心中種下傳統藝術的種子；她也逐步轉型為戲劇指導與製作人，全力支持明華園第三代以當代視角重塑經典。

孫翠鳳表示，這份榮耀不只屬於個人，也是對明華園、台灣歌仔戲以及所有長年投入傳統藝術工作者的肯定，她也以「專業、敬業、樂業!一戲入魂，演別人的故事，流自己的眼淚！」自勉，將演好角色的信念，延伸為對觀眾與文化傳承的責任。

頒獎典禮結束後，基金會也舉辦人文Salon活動，由基金會董事周守訓主持，以「孫翠鳳與明華園交織的戲曲人生」為題，與孫翠鳳暢談「魂入戲動人心」的表演歷程，獲得熱烈迴響。