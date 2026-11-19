國家人權博物館「2026人權藝術生活節」將於20日登場，策展人耿一偉今天在致詞時表示，藝術也是人權的一部分，希望透過藝術，為受難前輩們取回那些曾經被迫消失的時光。

耿一偉表示，他的策展構想主要來自與白色恐怖景美紀念園區這個空間互動的感受，「我發現這裡幾乎沒有鮮明的色彩，也很少聽見聲音。這讓我意識到，在這個空間裡，人們所失去的不只是人身自由與基本權利，甚至連感官經驗也遭到剝奪。」

耿一偉表示這次邀請社會運動團體、學生甚至居台外國朋友參與，「希望讓不同背景、不同生命經驗的人，都能在這個空間裡找到發聲的位置，展現各自的觀點與生命故事。」他從吳晟的詩作獲得策展靈感，「希望透過不同世代族群的參與，成為記憶的一部分，再繼續將記憶延續到未來。」

2026人權藝術生活節今年以「正直的呼聲」為主題，並以「藝術如何說真話」為核心提問，邀請來自台灣及捷克、德國、法國、巴西、黎巴嫩等不同國家與文化背景的藝術家及創作者，透過戲劇、舞蹈等多元形式，讓藝術成為觀看歷史、回應當代，也讓不同的聲音彼此相遇的方式。

文化部政務次長王時思表示，白色恐怖景美紀念園區成立的首要任務，希望找回政治受難者前輩當年為了追求自由民主，僅是說了真話、唱一首歌、寫一首詩、看一本書，就因此被懲罰、關押甚至奪去生命的歷史真實。

王時思表示，期盼藉由歷史真相的還原，讓大家更能理解是前輩的付出與犧牲，才能換得並更珍惜如今台灣民主自由的樣貌。

歌德學院（台北）德國文化中心院長葛彼雍指出，德台人民過去都曾經歷威權統治與國家暴力，期待透過藝術提醒每個人這些歷史過往，一同守護每個人的尊嚴。捷克中心台北主任馬凱棠引述捷克前總統哈維爾「活在真實當中」的思維，提醒大家在日常生活中要有勇氣堅持自己的信念。

2026人權藝術生活節「正直的呼聲」將於11月20日起到12月13日舉行，地點在白色恐怖景美紀念園區。20日將舉行開幕音樂會，邀集來自華語、台語、客語、原住民族語及新住民語言的新世代音樂人演出，讓音樂成為彼此理解與對話的媒介。