Readmoo讀墨電子書公布「2026讀墨年度華文大獎」名單，作家楊双子及「台灣有事，世界有事」作者王立、沈伯洋均上榜，並分獲文學及非文學類「讀者票選最愛作家」。

根據Readmoo讀墨發布的新聞稿，今年共有超過6000名讀者參與投票，投出逾13萬張選票，兩者皆是創新高。除了率先公布「讀者票選最愛作家」外，讀墨同時公布年度文學類、非文學類「年度人氣作家」前10名，以及首屆有聲書類人氣作家入圍名單。3大類首獎得主將於12月19日頒獎典禮揭曉。

新聞稿指出，「年度人氣作家」文學類方面，楊双子以「花開時節（全新修訂版）」與「綺譚花物語．漫畫新裝版」上榜；謝東霖「妖怪五星好評2」是系列完結篇，他也連續3年名列十大；另外，臥斧以「飛行艇」回歸；去年首獎得主光風則帶著「眾神之島3」挑戰衛冕。

「年度人氣作家」非文學類方面，王立、沈伯洋以「台灣有事，世界有事」從美中競逐、俄烏戰爭談台灣處境，拿下非文學類讀者最愛作家，其他還有經濟學者劉玉皙「地緣風險理財課」談台海情境下的資產配置；歷史學者周婉窈「轉型正義之路」則回顧白色恐怖歷史。

「年度人氣作家」有聲書類方面，温若喬親自以台語朗讀「日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩」，侯文詠、蔡康永也以合錄「歡樂三國志」上榜；陳浩基「隱蔽嫌疑人」則由高華麗擔任旁白，陳美貞帶領吳柏陞、黃牧祈、音箱等位配音員共同演出。

讀墨指出，「讀墨年度華文大獎」結合銷售成績、讀者票選與編輯觀察的三方評選成績，以當年度出版新作並登上讀墨暢銷榜的華文作家為候選對象，依暢銷榜排行、讀者投票、編輯評選 40%、40%、20%加權選出人氣作家。