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學前特教需求幼兒優先入園 鑑定安置開放報名
116學年度各縣市學前特殊教育需求幼兒優先入園的鑑定安置，於11月起陸續開放報名。依鑑定結果，可安置於集中式特教班、分散式資源班、巡迴輔導班，或在普通班接受特教服務。
教育部今天發布新聞稿指出，學前特殊教育的宗旨是「零拒絕」，且不以兒童發展聯合評估綜合報告書、醫療證明為申請鑑定必備文件。幼兒園應主動或依申請發現具特殊教育需求的幼兒，讓幼兒享有平等參與學習的權利，不因發展遲緩或身心障礙而被排除在外。
縣市透過鑑定，讓有需求的幼兒優先安置於公立、非營利幼兒園，並訂定個別化的教育計畫，學童依需求不同，可能會安排在集中式特教班，或是分散式資源班（大部分時間在普通班，少數時間在資源班加強輔導）。
另一種形式是巡迴輔導班，讓學童就讀於普通班，由巡迴輔導教師提供間接的諮詢服務。
教育部表示，特殊教育的價值在於看見每一名幼兒的教育需求，每一步都是為了讓孩子少一點等待、多一點理解。相關資訊可參考「全國教保資訊網」。
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