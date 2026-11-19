為防堵「狼師」變更身分後重返校園，教育部17日修正發布「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，增訂中央主管機關得向戶政機關查詢通報對象個資異動資訊。國教行動聯盟肯定修法方向，但指出條文未明定查詢頻率及資料更新時限，呼籲教育部公布更新期限，並明確訂出補習班、課後照顧兩部辦法的發布及施行時程。

國教盟理事長王瀚陽表示，法條給了教育部向戶政機關查詢的權利，卻沒有規定多久查詢一次。一名已列管人員若今天到戶政機關辦理改名或變更身分證字號，學校明天查詢時能否查得到？如果無法立即更新，又要等多久？教育部應該給家長一個明確答案。

國教盟指出，教育部預告修法時說明，修法目的是避免不適任人員透過變更身分證統一編號或姓名等方式規避查詢。繼今年6月、10月修正不適任教育人員及教保服務機構兩部辦法後，此次再為相關資料庫補上查詢戶政異動資訊的法源依據。不過，修正後第3條第2項僅規定中央主管機關「得」提出申請，並未明定申請頻率，也沒有規範資料庫更新期限。

國教盟呼籲，教育部應會同內政部完成資料庫既有紀錄的全面比對，並對外公布日後戶政資料異動後，資料庫最遲應於多久內完成更新，比對出有異動的紀錄也應同步更新。

此外，教育部9月24日公告預告修正短期補習班、兒童課後照顧服務班與中心兩部不適任人員辦法，同樣增訂向戶政機關查詢資料異動的依據，預告期間至11月23日。國教盟指出，學校與教保服務機構的法規依據已經補上，但孩子放學後前往的補習班及課後照顧班，相關草案仍在預告期間，呼籲教育部於預告期滿後，公布兩案的發布及施行時程。

國教盟也提醒，依規定，學校人員離職或退休後，經調查確認或查證屬實，服務學校仍應於七日內至資料庫登載；若發現未依規定辦理，主管機關應列為行政缺失並追究相關人員責任。國教盟要求各主管機關公布督導所轄學校登載及查詢的結果。

至於由廠商或校外單位指派到校的社團教練，以及廠商臨時更換的代班人員，是否適用同一套查詢機制，國教盟也要求教育部說明，並呼籲學校應核對實際到場帶領學生的人員，確認完成查詢後再安排上場。