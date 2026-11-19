當家教竟教出真感情！一名自稱就讀國立陽明交通大學醫學系的女網友近日在Dcard發文，透露自己因學生成績沒有進步，突然遭家長辭退，讓她錯愕不已。不過，比起失去工作，更讓她難過的是，再也無法陪伴、鼓勵長期承受成績壓力的學生，讓她感嘆：「做教育真的會走心！」貼文曝光後引發熱議。

原PO表示，自己擁有多年家教經驗，日前卻突然收到家長訊息，以孩子成績沒有進步為由，決定不再繼續上課。由於事前毫無預警，讓她相當錯愕，也不斷反省自己究竟哪裡做得不夠好。

她回憶，當初曾詢問家長是否要求孩子的成績，對方表示不在意分數，因此她認為既然學生聰明、學習能力佳，便將教學重心放在超前進度，而非反覆練習段考範圍。沒想到最後卻因孩子段考成績不理想遭到辭退，讓她感到難過，認為如果事先知道家長的期待，自己有能力調整教學方式，幫助學生成績進步。

不過，真正讓原PO放不下的並非失去工作，而是對學生的掛念。她表示，這名學生天資聰穎，卻經常被家長認為不夠努力、成績不夠好，有時甚至遭到言語責備。每當學生被媽媽責罵後，她總會偷偷鼓勵：「老師覺得你很聰明、你很棒！」希望孩子不要因此失去自信。

如今家教課程突然結束，讓她再也無法給予學生鼓勵。原PO感嘆，自己一直把學生當成學妹看待，甚至認為只要上過她的課，就享有「終身保固」，未來遇到任何問題，她都願意協助。

她也回憶，最後一次上課時完全不知道那就是兩人的最後一堂課，所幸當天有送給學生一個暖暖包，至少能當作道別禮物。原PO坦言，最難受的是自己明明用心在孩子心中種下希望，卻因現實因素無法繼續陪伴，讓她深刻體會教育工作者的無力感，只盼學生未來能走出自己的路，不要被父母的標準限制。

貼文曝光後，不少網友心疼原PO的遭遇，認為她已經盡力，「妳現在就跟妳的學生一樣，被家長影響到懷疑自己了」、「妳那段時間的陪伴，也希望可以成為孩子日後被家長否定時的燈塔」、「至少妳很用心，有些事情我們沒辦法決定」。

不過，也有網友點出家教市場的現實面，認為家長花錢請家教，終究還是希望看到成績進步，「所有的家長在花了錢之後，都需要看到成果，成果怎麼看？就是成績」、「花大錢請醫學系家教，不在意成績，妳信嗎」、「孩子，不在意成績幹嘛補習呢？」

另有網友質疑原PO的教學方式，認為如果學生段考成績沒有起色，應先鞏固基礎，而非一味超前進度，「你說進度超前，但段考成績卻沒起色，代表基礎根本不扎實」、「那進度超前真的有用嗎？」