去年來台造成轟動，于魁智、李勝素與中國戲曲學院名家、教授一行80人再度受邀，即起至22日在台北國家戲劇院登場，帶來「四郎探母》」、「楊門女將」、「群英會･借東風･華容道」、「太真外傳」、「鎖麟囊」、「紅鬃烈馬」等經典好戲。

中國戲曲學院為大陸戲曲教育最高學府，也是培育京劇名角的搖籃。此次演出，由大陸菊壇最受歡迎的兩大頭牌于魁智與李勝素領銜，于魁智是中國大陸當今最知名的文武老生，李勝素則是梅派藝術最具光彩的代表人物。

今天登場的「群英會･借東風･華容道」，是京劇三國戲中最具代表性的骨子老戲，囊括了京劇生、旦、淨、丑各個行當，曹操、諸葛亮、周瑜先後登場，每個角色各有千秋、沒有絕對的單一主角，群戲精彩、文武並重，考驗名角同台飆戲的默契。

于魁智在此戲中跨刀飾演「綠葉」魯肅，承襲余派的規範路子，強調魯肅作為謀臣的儒雅與忠厚，不搶戲不賣弄，以清亮醇厚的唱念功底，托住諸葛亮的從容與周瑜的銳氣，展現當家老生的大氣。

明日登場的「太真外傳」，由黃金搭檔于魁智（飾唐明皇）與李勝素（飾楊玉環）搭檔，是當今京劇舞台上最受推崇的復排版。「太真外傳」是京劇大師梅蘭芳為了突破傳統戲曲形式創排的代表作，對青衣的「唱、念、做、舞」要求極高。李勝素作為當今梅派青衣的代表人物，和于魁智搭檔多年，完美詮釋唐明皇和楊貴妃千迴百轉的愛情。

週日壓軸的「紅鬃烈馬」也是兩人二十多年來合作次數最多、默契最為純熟的看家戲之一。從悲喜交集的「武家坡」試妻到「大登殿」的華麗輝煌，是最能展現京劇流派紛呈與演員功底的大戲。

●｢于魁智、李勝素與中國戲曲學院名家、教授匯演」： https://www.opentix.life/event/2076872118440620032