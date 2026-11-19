第十八屆「文馨獎」頒獎典禮昨日於台北松山文創園區舉行。中國信託文教基金會長期推動偏鄉藝術教育，所推動的「夢想家圓夢工程」將藝術資源帶進偏鄉校園、培育偏鄉種子教師，讓外部資源轉化為在地的教學能力，可持續、可擴散的文化影響力獲評審團肯定獲文馨獎。

頒獎典禮上，中信文教基金會執行長林永勝自文化部長李遠手中接下獎座。他表示，「夢想家圓夢工程」不只要把藝術資源送進偏鄉，更希望培養偏鄉種子老師，讓藝術教學能力留在地方。透過串聯藝術家、學校、專家與企業資源，搭建偏鄉藝文教育的支持網路。

李遠表示，文化部兩大重要政策分別是文化共創和文化平權。本屆「文馨獎」著重文化平權，企業無論是透過演出、拍紀錄片給孩子看，或者引導孩子進一步拍記錄片、演出給大家看，「這個互動中，就建立了文化平權。」

「夢想家圓夢工程」自2017年啟動，早期由專業藝術團隊進駐偏鄉學校，自2022年起，攜手「無獨有偶工作室劇團」培育偏鄉種子教師，將偶戲融入教學，帶領孩子走讀在地文史，發展各具特色的偶戲課程。今年，新北市貢寮實驗國中學生更將「貢寮水梯田」製成故事屋，赴日參與「札幌世界兒童偶戲節」，讓家鄉故事跨越語言，登上國際舞台。

除了讓藝術在校園扎根， 「夢想家圓夢工程」也提供孩子展現的舞台。「新舞臺藝術節公益場」每年九月將中國信託金融園區打造為戶外偶劇場，讓小小操偶師各顯身手，中國信託集團更是公益總動員，以各具特色的公益攤位為孩子加油，年年吸引逾兩千名觀眾共襄盛舉。

中國信託文教基金會也將文化近用從偏鄉校園延伸至社區，攜手中國信託慈善基金會「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，將戲劇、舞蹈等多元藝術體驗帶進偏鄉社區。「夢想家圓夢工程」多年來累計逾6000人次學生參與、培育種子教師54人次，期盼藝術不只是一場體驗，更成為陪伴孩子成長、拓展生命的力量。

中國信託文教基金會執行長林永勝為文化部長李遠介紹「夢想家圓夢工程」，透過培育偏鄉種子老師，讓藝術教育在地扎根。圖／中國信託文教基金會提供