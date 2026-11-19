教育部昨宣布，投入四三○○萬元，自明年起，推動「中小學教師教學創新行動計畫」，首波聚焦AI前瞻教學創新、社會情緒學習（SEL）、人權教育及美感教育四大主題，鼓勵教師將相關議題融入各學科教學。不過教團直言，現在的問題是，AI教育推行下去，仍有很多中小學設備跟不上，教育部計畫恐徒增教師工作負擔。

對此，教育部主秘林伯樵說，考量教師在學校有不同工作責任，包括行政職務及導師工作等，將透過首年執行情況，了解實際成效及教師意見，未來再滾動修正。

根據教育部規畫，計畫採教師自主提案，每案補助十萬至十二萬元，其中AI領域最高十二萬元，經費可用於教材製作、教學設備、AI算力、資料蒐集、共同備課及行政核銷等支出。

補助對象為高級中等以下學校現職編制內合格專任教師，且服務年資累計達三年（含）以上。

師資藝教司長武曉霞表示，計畫執行期程為九個月，考量教師期間可能需要進行學術研究、資料蒐集等工作，計畫也可編列協同主持人，由大專院校教授或師培教師與現場教師合作，促進大學端教師、現場教師及未來教師的「三師合作」。

不過全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說，現在的問題是，AI教育推行下去，仍有很多中小學設備跟不上。