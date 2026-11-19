第十八屆「文馨獎」頒獎典禮昨於台北松山文創園區舉行。中國信託文教基金會長期推動偏鄉藝術教育，其中「夢想家圓夢工程」將藝術資源帶進偏鄉校園、培育偏鄉種子教師，讓外部資源轉化為在地的教學能力，可持續、可擴散的文化影響力，獲評審團肯定，拿下文馨獎。

中信文教基金會執行長林永勝昨自文化部長李遠手中接下獎座。他表示，「夢想家圓夢工程」不只要把藝術資源送進偏鄉，更希望培養偏鄉種子老師，讓藝術教學能力留在地方，透過串聯藝術家、學校、專家與企業資源，搭建偏鄉藝文教育的支持網路。

「夢想家圓夢工程」自二○一七年啟動，早期由專業藝術團隊進駐偏鄉學校，自二○二二年起，攜手「無獨有偶工作室劇團」培育偏鄉種子教師，將偶戲融入教學，帶領孩子走讀在地文史，發展成為各具特色的偶戲課程。

今年，新北市貢寮實驗國中學生更將「貢寮水梯田」製成故事屋，赴日參與「札幌世界兒童偶戲節」，讓家鄉故事跨越語言，登上國際舞台。

除了讓藝術在校園扎根，「夢想家圓夢工程」也提供孩子展現的舞台。「新舞臺藝術節公益場」每年九月將中國信託金融園區打造為戶外偶劇場，讓小小操偶師各顯身手，中國信託集團更是公益總動員，以各具特色的公益攤位為孩子加油，年年吸引逾兩千名觀眾共襄盛舉。中國信託文教基金會也將文化近用從偏鄉校園延伸至社區，攜手中國信託慈善基金會「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，將戲劇、舞蹈等多元藝術體驗帶進偏鄉社區。