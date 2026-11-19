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外籍師、非正式師資 教團憂查核落差
為防堵狼師改名後重返校園，教育部修法，避免不適任人員變更姓名或身分證字號規避查核。台灣教育產業工會副理事長葉明政則提醒，制度仍有查核盲點，包括外籍人員身分異動、非正式人力及涉案人員轉任等問題。
全教總理事長葉青芪表示，現今對個資保護相當重視，此次修法是強化法源嫁接，但他也認為，應明確授權個資使用範圍，避免個資外洩或遭不當查詢。
葉明政說，此次修法串接戶政資料異動資訊，確實能有效堵住本國籍人員透過「改名」或「變更身分證字號」洗白身分的漏洞；系統透過自動追蹤歷史軌跡，讓不適任者無法再藉由更換個資規避校園查核。
不過，葉明政也說，現行制度須在確認具備法定消極資格，例如達解聘、免職等要件後，才能登載通報，實務上仍有查核盲點。例如，涉案人員可能在性平調查尚未結案、資料尚未登錄通報前，就主動辭職轉任他校；此外，外籍人員更換護照或者居留證的跨部會查證，以及營隊講師、外包人員等非正式人力，也存在查核落差。
葉明政提醒，制度若過度強調防弊及懲處，容易讓第一線教師產生「被當成潛在犯罪者防範」的心理壓力與防禦性教學心態。
他認為，除了防堵不適任人員，也應強化教師專業支持系統，讓第一線教育工作者在明確的專業邊界與支持下，安心建立正向師生關係。
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