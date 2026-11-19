學校在新聘教師時，都會先查詢不適任教育人員資料庫，然而近期卻頻傳出有「狼師」以改名的方式，試圖規避。為此，教育部修正相關辦法，開放主管機關可向戶政機關申請查詢戶政資料變動，防堵不適任人員換個身分進入學校。

對此，家長團體表示，肯定教育部補強制度，但也認為應將補習班等兒少教育場域納入查核，避免不同體系間出現防護漏洞。

過去曾發生「狼師」改名後，重新進入校園任教的案例。例如二○○九年，有一名體育教師被爆出性侵女學生，更改姓名後，轉任育幼院院長；二○一七年，苗栗一所大學管樂社指揮也爆出，曾於二○○九年在指導小學管樂團期間，與十二歲女學生發生性關係兩次，遭判刑三年六個月，該教師服刑並假釋後，改名重返大學管樂社教學。

教育部表示，現行雖已建置不適任教育人員資料庫供學校聘任前查詢，但遭通報者若日後變更身分證統一編號或姓名，資料庫的身分比對就會出現落差。

為此，教育部修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，增訂中央主管機關可向戶政機關申請提供涉性別事件學校不適任人員的個人資料異動情形。

至於不適任教育人員包括公立各級學校校長、教師、助教、職員及運動教練，以及公立社會教育機構專業人員、公立學術研究機構研究人員和已立案私立學校專任教師等。若涉及性侵害、性騷擾、性霸凌等事件，依法不得聘任或任用者，即所謂「狼師」。

國教行動聯盟理事長王瀚陽認為，此次修法是好的開始，但實際執行能否有效防堵不適任人員，有待觀察。

王瀚陽指出，教育體系以外的補習班等私人單位，相關資訊是否能與教育部互通，也是一大問題，建議在個資保護法之下，建立去識別化的公開平台，讓學校及相關機構在進用人員時，能同步掌握資訊。

全國家長團體聯盟副理事長林淑玲也認為，應該擴大兒少防護網，將補習班等兒少教育場域納入查核，避免不同體系間出現防護漏洞，「政策要更周全，不然安心只有一半」。

林淑玲說，也應定期確認相關查核機制的執行狀況，確保政策落實，保障兒少安全。